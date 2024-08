Fiera della Madonna di Ripalta, la Federcommercio contro la procedura comunale

Mentre la città si prepara alla consueta festa di Maria Santissima di Ripalta, nei giorni 7, 8 e 9 settembre, non manca qualche polemica sul fronte organizzativo. Questa volta la questione riguarda nello specifico la “fiera”, ossia tutti quegli stand che vengono posizionati intorno alla Villa Comunale.

Ad intervenire con una nota stampa è la Federcommercio, per bocca del suo presidente Michele Bucci. «Esprimiamo con forza la nostra delusione contro la procedura seguita dal Comune di Cerignola per l’individuazione del soggetto cui affidare l’organizzazione e la gestione della Fiera Madonna di Ripalta 2024. In una palese violazione dei principi di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, l’amministrazione comunale ha scelto di ricorrere allo strumento della “manifestazione di interesse” invece di adottare le procedure e la normativa previste per la realizzazione di fiere e mercati, come sancito dalle leggi vigenti. La decisione di utilizzare una manifestazione di interesse, che non garantisce un’effettiva competizione tra i potenziali operatori, solleva gravi preoccupazioni circa la trasparenza e l’integrità del processo di selezione. Tale approccio, infatti, rischia di favorire pratiche opache e di compromettere la qualità del servizio, a discapito degli operatori economici e dei cittadini di Cerignola, che meritano di partecipare e beneficiare di un evento organizzato secondo criteri di equità, competenza e legalità. Le normative italiane ed europee in materia di appalti pubblici prevedono procedure ben precise per la selezione dei gestori di fiere e mercati, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza, il rispetto della concorrenza e la tutela del pubblico interesse. Ignorare queste norme non solo espone il Comune a possibili contenziosi legali, ma mina anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Chiediamo con forza che il Comune di Cerignola riveda immediatamente questa decisione, sospenda la procedura attualmente in corso e avvii un processo di selezione che sia conforme alle normative vigenti, garantendo così un processo aperto, competitivo e trasparente. Invitiamo altresì le autorità competenti a vigilare su questa vicenda per assicurare che il rispetto delle leggi e dei principi democratici non venga compromesso. La Fiera Madonna di Ripalta è un evento di grande rilevanza per la nostra comunità, e deve essere gestita con la massima serietà e professionalità. Non possiamo tollerare che decisioni affrettate e prive di trasparenza possano danneggiare l’immagine della nostra città e i diritti dei cittadini e degli operatori economici. Rimaniamo vigili e pronti a intraprendere tutte le azioni necessarie affinché venga ristabilito il rispetto delle regole e della legalità in questo importante processo di selezione».