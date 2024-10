Finisce il digiuno di gol e vittoria per l’Audace Cerignola, tre reti alla Turris per ripartire

Torna a segnare e al successo il Cerignola, dopo tre turni di astinenza: al “Liguori” Turris battuta 0-3 con un Salvemini in grande spolvero. Match ben gestito dall’Audace, che ha chiuso i conti con adeguato anticipo ed evitando la possibile trappola di una gara solo in apparenza facile. Torna Martinelli in difesa dopo circa un mese, Raffaele ripropone il 3-5-1-1 con Ruggiero ad accompagnare Salvemini in avanti. Conte schiera un 3-4-2-1, ci sono Trotta e Giannone a sostegno della punta Nocerino. Partenza scattante degli ospiti, a 2′ Coccia effettua un tiro potente ma centrale, bloccato da Marcone. Ben più pericolosa l’azione del 5′: Martinelli lancia sulla sinistra Paolucci, che gira immediatamente per Salvemini, sterzata e conclusione a stamparsi sulla traversa. La Turris si fa vedere con Trotta, sul quale Saracco si disimpegna in due tempi; sul capovolgimento di fronte, Salvemini scaglia di poco fuori. Trotta è molto attivo, al 20′ alza la mira da buona posizione, a metà frazione sinistro tenero di Ruggiero. La partita cala leggermente d’intensità in seguito ad un avvio sostenuto, poi fiammata appena scavallata la mezzora. Al 31′, ecco il vantaggio del Cerignola: traversone di Coccia, Russo sbuccia sul secondo palo centrando Marcone, Salvemini è lesto a scaricare in fondo al sacco. Immediata la risposta dei corallini, Giannone serve Trotta, il quale non riesce in spaccata ad indirizzare verso il bersaglio grosso. Nel finale di primo tempo, Capomaggio inzucca alto un corner di Ruggiero, mentre serve un bell’intervento di Saracco a mettere in angolo sulla fucilata di Nocerino.

É dei campani la prima occasione al rientro dagli spogliatoi: nuovo duello Nocerino-Saracco vinto dal portiere ospite, bravo a restare in piedi e sbarrare la strada da corta distanza. Ruggiero impegna in area di rigore Marcone, il raddoppio gialloblù giunge al 55′. Capolavoro di Salvemini, che aggancia uno spiovente, esce appena dai sedici metri e fa partire un tiro a giro che bacia il palo interno alla sinistra del portiere insaccandosi dal lato opposto. Doppietta e quarto centro complessivo per l’attaccante ex Giugliano. Conte inserisce anche Ekuban per ravvivare la manovra offensiva, Raffaele risponde con il ritorno in campo anche di Bianchini. Il neoentrato impiega quattro giri di lancette per siglare il tris (68′): botta dai diciotto metri su invito di Paolucci, per la prima gioia personale fra i professionisti e con la maglia dell’Audace. Sull’incontro cala il sipario virtualmente anzitempo, le ‘cicogne’ amministrano senza particolari problemi e sfiorano anche la quarta segnatura con il diagonale sul fondo di Visentin. Saracco preserva l’inviolabilità della porta (quinta gara senza subire reti) neutralizzando il destro da lontano di Esempio. Gli ingressi di Faggioli e Sainz-Maza, oltre a quello precedente di Tentardini, fanno da contorno ad uno spezzone conclusivo scivolato via senza particolari cenni di cronaca, eccetto un duro intervento di Morrone su Bianchini proprio sul finale, con l’argentino vistosamente dolorante.

Il Cerignola mantiene l’imbattibilità esterna nel segno del tre, come le reti messe a segno e i punti che fanno salire il totale a 15: gialloblù a meno uno dalla vetta e inseriti nel gruppone a corta distanza piazzato nei quartieri alti della graduatoria. Nel prossimo turno, appuntamento casalingo al “Monterisi”, venerdì arriverà il Sorrento, oggi capace di fermare in casa il Trapani.

TURRIS-AUDACE CERIGNOLA 0-3

Turris (3-4-2-1): Marcone; Esempio, Ndiaye, Ricci (46’ Cocetta); Pugliese (59’ Ekuban), Casarini (46’ Morrone), Scaccabarozzi, Parodi; Giannone (74’ Castellano), Trotta; Nocerino (74’ Porro). A disposizione: Iuliano, Fallani, Solmonte, Onofrietti, Desiato. Allenatore: Mirko Conte.

Audace Cerignola (3-5-1-1): Saracco; Visentin, Gonnelli, Martinelli; Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci (71’ Tentardini), Russo (85’ Sainz-Maza); Ruggiero (64’ Bianchini); Salvemini (85’ Faggioli). A disposizione: Greco, Fares, Parigini, Velasquez, Romano, Lorusso, Iurilli, Gagliano, Ianzano, Carrozza, Di Dio. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Reti: 31’ e 55’ Salvemini, 68’ Bianchini.

Ammoniti: Casarini, Pugliese, Morrone (T); Gonnelli, Paolucci, Coccia (AC).

Angoli: 5-3. Fuorigioco: 4-1. Recuperi: 1’ pt, 4’ st.

Arbitro: Gavini (Aprilia). Assistenti: Di Meo (Nichelino)-Di Dio (Caltanissetta). Quarto ufficiale: Toro (Catania).