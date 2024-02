Flv Cerignola, altro pesante stop a Benevento in casa dell’Accademia (3-1)

Il girone di ritorno per la Flv Cerignola si apre con un’altra pesante sconfitta, nello scontro salvezza in casa dell’Accademia Benevento. La formazione penultima in classifica si impone 3-1 (25-21; 25-12; 22-25; 25-21), ottenendo così il secondo successo stagionale, mentre si acuisce la crisi in casa ofantina. Privo di Trabucco, coach Tauro schiera Mansi come laterale assieme a Chiesa; diagonale composta da Puro e Viscito; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. Primi due set (in particolare il secondo) ad appannaggio delle padrone di casa, disposte a sfruttare il fattore campo e con un piglio sicuramente più deciso rispetto alle avversarie. La sfida sembra essere chiusa nella terza frazione, con l’Accademia a condurre con un margine di cinque lunghezze, ma poi c’è stata la reazione delle rossogialloblù, capaci di allungare l’incontro riuscendo a rispondere sul piano della grinta e dell’orgoglio. Nel quarto periodo però, le sannite tornano ad esprimersi al meglio e a lasciare poco spazio alle cerignolane che, pur provandoci e nonostante una Chiesa da 19 punti realizzati, non hanno evitato lo stop. La Flv resta al quartultimo posto in piena zona retrocessione, nel prossimo turno altro confronto con una concorrente al medesimo obiettivo, al pala “Tatarella” arriverà l’Ancis Villaricca.