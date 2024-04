Flv Cerignola, sconfitta annunciata in casa del rullo compressore Star Volley Bisceglie

Tutto come da programma, la Flv Cerignola cede nettamente alla capolista Star Volley Bisceglie per 3-0 (25-15; 25-13; 25-17 i parziali). Coach Castillo deve rinunciare a due titolari (capitan Viscito e Sollecito), così schiera Mansi come laterale e Di Schiena quale libero. Il canovaccio del match è identico per ciascuna frazione: le adriatiche prendono da subito il comando delle operazioni e imprimono una accelerazione troppo forte per le pur volenterose ofantine, che poco possono contro lo strapotere delle padrone di casa. Star Volley che così conquista matematicamente il primo posto con quattro turni d’anticipo, grazie al ventunesimo successo in ventidue incontri. Per le rossogialloblù testa alla prossima, con la seconda trasferta consecutiva sabato prossimo a Cutrofiano, match necessariamente da vincere per continuare a tenere accesa la fiamma della salvezza. Sono ora tre le lunghezze dal quintultimo posto, occupato da Pozzuoli, battuta ieri dall’Accademia Benevento: il margine per sperare c’è, tocca solamente crederci fino in fondo.