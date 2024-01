Flv Cerignola sconfitta in casa da San Giorgio del Sannio (1-3)

Non riesce alla Flv Cerignola la partenza col sorriso nel nuovo anno: al pala “Tatarella”, il sestetto ofantino ha ceduto 1-3 alla Intec Service San Giorgio del Sannio (22-25; 14-25; 28-26; 17-25 i parziali), risolvendo così la crisi delle campane, reduci da quattro sconfitte consecutive. Coach Tauro ha scelto inizialmente il 6+1 composto da: Puro al palleggio e Viscito opposto; Chiesa e Trabucco di banda; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. Il primo set vede un sostanziale equilibrio, perché entrambe le squadre hanno forte desiderio di vincere: le ospiti però si dimostrano più quadrate e fanno propria la frazione. Non arriva la reazione rossogialloblù al ritorno in campo, anzi San Giorgio aumenta ancora i giri e procede spedita verso il doppio vantaggio. Sussulto cerignolano nel terzo periodo, quando una costante lotta punto a punto premia le padrone di casa ai vantaggi, riaprendo la contesa, ma solo parzialmente. Nel quarto parziale la Flv ci prova ma torna ad esibire vistosi cali ed una prova complessivamente piuttosto opaca, così le sannite portano via l’intero bottino in palio.

Sconfitta dolorosa anche sotto l’aspetto della classifica, perché c’è l’aggancio a quota 14 di Villaricca e dunque un rimescolamento delle carte nella zona rossa. Ci sarà da soffrire per inseguire l’obiettivo salvezza, a partire dal prossimo impegno che chiuderà la prima metà del torneo: in calendario sabato la difficile trasferta contro la Co. Ge. Vesuvio Oplonti, fra le formazioni che inseguono la capolista Star Volley Bisceglie.