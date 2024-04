Foggia-Audace, vietata la vendita dei biglietti ai residenti di Cerignola

Dopo la riunione del Gos, in seguito alla segnalazione dell’Osservatorio delle Manifestazioni sportive e del Casms, si è stabilito il divieto di vendita dei biglietti per il derby Foggia-Cerignola ai residenti nella città ofantina. Per i “non residenti nel comune di Cerignola” invece, sono tuttavia in vendita i tagliandi del settore ospiti. Il costo degli stessi è di euro 10.00+diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati online e presso i punti vendita del circuito di biglietteria VIVATICKET dalle ore 17:00 di giovedì 18 aprile 2024 e fino alle ore 19:00 di sabato 20 aprile 2024. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso la biglietteria dello Stadio Pino Zaccheria, che resterà chiusa. La capienza del Settore Ospiti è di 500 unità.