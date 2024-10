Francesca Mansi terza conferma per la Flv Cerignola

Arriva la terza conferma per la FLV, proseguendo la direzione di una squadra ‘made in Cerignola’: continuerà ad indossare la maglia rossogialloblù anche Francesca Mansi. Classe 2002, da anni in pianta stabile in prima squadra, sarà una delle centrali a disposizione di coach Dilucia. Attenzione in fase di muro ed efficacia negli attacchi i compiti del posto 3, che nella scorsa stagione è stata utilizzata in alcune gare pure come laterale, a dimostrazione della sua duttilità. «Ho deciso di rimettermi in gioco nuovamente con la FLV per ripartire e archiviare gli ultimi tornei per noi non esaltanti. Vogliamo dimostrare di giocarcela con qualsiasi avversario, in questo primo periodo di lavoro il gruppo è già molto unito e si impegna con entusiasmo negli allenamenti – dice Mansi -. Forza d’animo e sostegno reciproco dovranno essere le componenti ideali, lotteremo con grinta e determinazione su ogni palla. Così cercheremo di rendere orgogliosi i nostri tifosi, che aspetto numerosi sulle tribune del pala “Tatarella”, forza FLV!».