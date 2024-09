Fresi, Spollon, Muniz e Casagrande fra gli ospiti della nuova stagione del Roma Teatro di Cerignola

Il Roma Teatro di Cerignola è pronto per una nuova ed intrigante stagione teatrale che animerà numerosi fine settimana, da ottobre ad aprile, con un ricco cartellone in grado di accontentare tutti i gusti. “Anche quest’anno abbiamo puntato sulla qualità – dichiara Simona Sala, direttrice del Roma Teatro – con dodici spettacoli in cui il classico si proietta nella contemporaneità e il moderno ha uno sguardo attento alle emozioni e alle contaminazioni. Il percorso artistico ha preso forma con il desiderio di mettere a disposizione del pubblico occasioni di divertimento e riflessione con grandi nomi del panorama teatrale, particolarmente apprezzati dal pubblico. Un gradimento che abbiamo riscontrato subito, non appena abbiamo svelato i nomi di questa stagione. Il risultato è che ai vecchi abbonati che hanno confermato la loro presenza se ne sono aggiunti tanti altri”.

Si partirà con l’ironia e la leggerezza di Toti e Tata che domenica 27 ottobre apriranno la stagione con lo spettacolo “Il Cotto e il crudo”. Sarà Stefano Fresi, attore di cinema, TV e teatro, amato dal pubblico ed elogiato dalla critica, a salire sul palco sabato 9 novembre per interpretare il suo monologo “Dioggene”. Venerdì 22 novembre il sipario si aprirà con una versione femminile di “Taxi a due piazze”. Protagonista Barbara D’Urso che torna a teatro dopo 15 anni di assenza. Spazio alle emozioni con lo spettacolo “Quel che provo dir non so” che sabato 7 dicembre porterà a Cerignola l’amatissimo Pierpaolo Spollon, reduce dal successo di numerose fiction tra cui “Doc nelle tue mani”. Atmosfere natalizie con Sergio Muniz che il giorno di Santo Stefano accompagnerà il pubblico in un viaggio in ‘Lapponia’, con una commedia magica ambientata nella nevosa Finlandia. Come da tradizione, il nuovo anno sarà accolto con il concerto di Capodanno dell’Orchestra Ico Suoni del Sud, diretta dal Maestro Emilia di Pasquale, che si esibirà venerdì 3 gennaio.

Francesco Procopio e Giancarlo Ratti domenica 19 gennaio 2025 coinvolgeranno gli spettatori con l’esilarante commedia “Grisù, Giuseppe e Maria”. Per soddisfare le tante richieste del pubblico sono due i ritorni al Roma Teatro: domenica 2 febbraio Antonello Costa, con “Il principe del varietà”, tributo alle icone della comicità, da Petrolini a Sordi, da Nino Manfredi ad Aldo Fabrizi e sabato 1° marzo Antonio Grosso, con “Due preti di troppo”, spettacolo che affronta il tema della mafia con ironia e sensibilità. Un altro grande ritorno, a distanza di ben 45 anni, è anche quello di Paola Quattrini che insieme a Giuseppe Pambieri porterà in scena domenica 23 marzo la commedia noir “La signora omicidi”. Gli ultimi appuntamenti si svolgeranno sabato 12 aprile con “Storia di una Capinera”, tratto dall’omonimo romanzo di Giovanni Verga e interpretato da Enrico Guarneri e Nadia De Luca e domenica 27 aprile con l’attore e comico Maurizio Casagrande, in scena con la commedia “In Viaggio con papà”.

“Dopo il successo dello scorso anno – conclude Simona Sala – riproponiamo la stagione teatrale per famiglie che partirà il 17 novembre, l’aperi-scena pre-spettacolo riservato agli abbonati e il servizio babysitting. Tra le novità c’è anche il ticket parcheggio gratuito per chi arriva da fuori Cerignola. Piccole attenzioni che riusciamo a riservare al nostro pubblico anche grazie a lungimiranti imprenditori che continuano a darci fiducia, investendo nella cultura”. La campagna abbonamenti è aperta. Per tutte le info chiamare il numero 338.2511672 o rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina del martedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 12.30. I biglietti sono acquistabili anche su Ticketone e sul sito www.romateatrocinema.it