‘Fumo Zero’, a Cerignola studenti coinvolti dai gamelab di Fondazione Veronesi

Grande entusiasmo e partecipazione lo scorso venerdì nell’aula consiliare di Cerignola per l’evento “Fumo Zero: Un Respiro di Salute”. Non il solito convegno ma un interattivo e coinvolgente gamelab quello proposto quest’anno dall’associazione Costruire, con il contributo scientifico di Fondazione Veronesi, il patrocinio del Comune di Cerignola, e finanziato dall’azienda di serramenti Oknoplast. L’evento è stato un’occasione unica per gli studenti di apprendere la pericolosità del fumo in ogni sua forma, dalla tradizionale sigaretta ai sistemi a vapore, agli scaldatori di tabacco. In sala con la presidentessa dell’associazione ‘Costruire’ Chiara Castaldi, moderati dalla giornalista Rosaria Albanese, l’assessore alla Cultura del Comune di Cerignola Rossella Bruno, la dirigente dell’I.C. “Di Vittorio-Padre Pio” di Cerignola Maria Luisa Russo, e il fisico e divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi Alessio Perniola.

“Eventi oncologici hanno sconvolto la mia famiglia, per questo tengo moltissimo che si parli di prevenzione. I dati ci indicano che, se si parla di fumo, bisogna rivolgersi ai più giovani e la fondazione Veronesi ha questi due progetti rivolti a loro che io ritengo davvero efficaci” dichiara la Castaldi. Ed infatti i progetti di Fondazione Veronesi, “Fumo e altre Stories” per le scuole medie e “Escape Smoke” per le scuole superiori, presentati con grande passione e leggerezza dal dott. Perniola, hanno coinvolto gli studenti entusiasmati dall’interattività di quiz e giochi, utile spunto per spiegare loro i danni del fumo, la pubblicità occulta e la tutela della salute. La Fondazione tornerà a Cerignola il 30 e 31 maggio, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, ospite dell’Istituto Scientifico ‘A. Einstein’.