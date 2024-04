“Fumo Zero: un respiro di salute” per il futuro di Cerignola

Venerdì 19 aprile alle 10:00, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città a Cerignola, un evento imperdibile per tutti coloro che hanno a cuore la salute dei nostri giovani e il futuro del nostro pianeta: “Fumo Zero: Un Respiro di Salute”. Organizzato dall’associazione Costruire, con il contributo scientifico di Fondazione Veronesi e il patrocinio del Comune di Cerignola, e finanziato dall’azienda di serramenti Oknoplast, l’evento sarà un’occasione unica per conoscere i rischi del fumo e scoprire come liberarsi da questa dipendenza dannosa. Relatori d’eccezione:

prof.ssa Rossella Bruno , Assessore alla Cultura del Comune di Cerignola

, Assessore alla Cultura del Comune di Cerignola dott. Alessio Perniola , Fisico e divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi

, Fisico e divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi prof.ssa Maria Luisa Russo , Dirigente Scolastica dell’I.C. “Di Vittorio-Padre Pio” di Cerignola

, Dirigente Scolastica dell’I.C. “Di Vittorio-Padre Pio” di Cerignola Chiara Castaldi, Presidente associazione ‘Costruire’

Moderatrice:

dott. Rosaria Albanese, Giornalista di R.A. NEWS

Perché partecipare?

Per conoscere i dati allarmanti sul fumo tra i giovani e i danni che provoca alla salute

tra i giovani e i danni che provoca alla salute Per scoprire come sconfiggere la dipendenza dal fumo e iniziare una vita più sana

e iniziare una vita più sana Per conoscere i due innovativi progetti di Fondazione Veronesi: “ Fumo e altre Stories ” per le scuole medie e “ Escape Smoke ” per le scuole superiori

” per le scuole medie e “ ” per le scuole superiori Per saperne di più su come il Comune di Cerignola si impegna a promuovere la salute pubblica

Un’occasione da non perdere per un futuro senza fumo a Cerignola! Inoltre, il 30-31 maggio, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, la Fondazione Veronesi tornerà a Cerignola ospite dell’Istituto Scientifico ‘A. Einstein’ per un ulteriore approfondimento del tema.