Furti di tombini a Cerignola: ne sono stati asportati 27 fra città e zona industriale

Ben 27 chiusini in ghisa rubati in sole 72 ore anche in vie principali della città, un fenomeno in forte crescita negli ultimi giorni. Il principale rischio associato a questi furti è la possibilità di cadere, soprattutto per i più piccoli, all’interno delle condotte fognarie, profonde in alcuni tratti più di 3 metri, e può rappresentare un pericolo per il transito dei veicoli. Sul posto è già intervenuto e continuerà a intervenire nelle prossime ore Acquedotto Pugliese, per ripristinare quanto prima i tombini scoperti. “Si tratta di un fenomeno nuovo ed inaspettato. Cercheremo di contrastare il fenomeno collaborando con le forze di polizia del territorio. Per questo motivo, infatti, ho già interloquito personalmente con il dirigente del locale commissariato. Nel frattempo, invito a prestare attenzione, soprattutto per gli automobilisti ma anche per i pedoni, in particolare i bambini, che rischiano seriamente di cadere. Speriamo che il buon senso prevalga e che il fenomeno si concluda al più presto, trattandosi di furti di modesta entità, che causano solo disagi e pericoli per la sicurezza pubblica”, commenta l’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella.