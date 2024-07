Furti e rapine, 14 arresti fra Melfi e Cerignola in un blitz dei carabinieri

Sono ritenute responsabili di 21 fra rapine e furti le 14 persone arrestate stamani dai Carabinieri (nove in carcere e cinque ai domiciliari), in Basilicata e in Puglia, al termine di indagini cominciate dopo il “colpo” ad un’area di servizio di San Nicola di Melfi (Potenza), nella notte del 13 marzo 2023, quando cinque persone presero sigarette, biglietti gratta e vinci, generi alimentari e una macchinetta cambia monete. In totale, rapine e furti hanno provocato un danno valutato in 400 mila euro nelle province di Potenza, Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari e Avellino. Dopo la rapina a Melfi, i Carabinieri cominciarono le indagini -coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, che stamani ha fatto eseguire gli arresti – analizzando alcuni tabulati telefonici e continuarono acquisendo filmati di videosorveglianza e sequestrando arnesi e utensili trovati sulle scene del crimine. Si arrivò così all’individuazione di 12 degli indagati, tutti pugliesi, “specializzati” proprio in rapine e furti, anche aggravati dall’uso delle armi. Cinque sono accusati di associazione per delinquere finalizzati alle rapine e ai furti, gli altri sono di singoli reati. Altri due indagati sono di Melfi e sono accusati di furti di materiale ferroso rivenduto ad attività di recupero con sede a Cerignola (Foggia). L’operazione ha interessato in particolare le zone di Melfi e della città ofantina, sin dalle prime luci dell’alba. (ANSA)