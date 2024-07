Furto di cerchi con pneumatici, individuati dalla Polizia di Stato due 44enni di Cerignola

La Polizia di Stato ha notificato l’Avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, nei confronti di due uomini, entrambi 44enni di Cerignola (FG), indagati per il reato di furto continuato aggravato. L’attività di indagine, svolta dagli investigatori della Squadra Mobile, ha permesso di individuare i due soggetti che, in occasioni diverse, la prima volta a Matera e quella successiva ad Altamura, si sarebbero impossessati dei cerchi di autovetture di una nota casa automobilistica tedesca, completi di pneumatici. I fatti risalgono al 6 gennaio scorso, quando uno dei due raggiungeva la città di Matera e, dapprima, si impossessava dei cerchi, completi di pneumatici, di un’auto parcheggiata in questo recinto Cappuccini; spostatosi poi in questa via Cererie, tentava di impossessarsi dei cerchi di un’altra auto, ma era costretto a desistere perché durante le operazioni di smontaggio danneggiava l’autovettura, tanto da rendere impossibile l’asportazione delle ruote. Successivamente, in data 11 gennaio, questa volta in concorso, i due indagati raggiungevano la vicina città di Altamura (BA), dove si impossessavano dei cerchi, completi di pneumatici, di un’altra autovettura, dello stesso marchio tedesco.

Si rappresenta che gli accertamenti vanno intesi, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.