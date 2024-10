GdF Foggia: incontro dei presidenti delle sezioni Anfi con il Comandante Provinciale

Nei giorni scorsi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, Colonnello Carmine Loperfido, ha incontrato negli uffici del Comando Provinciale i Presidenti delle Sezioni di Foggia, Manfredonia, Cerignola e San Severo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Durante l’incontro – promosso dal Comandante Provinciale per cementare il senso di aggregazione, colleganza e spirito di Corpo con le Fiamme Gialle in congedo – i rappresentanti delle sezioni territoriali A.N.F.I. hanno dato il benvenuto al neo Comandante, cui hanno illustrato le attività svolte in concorso con gli organismi di protezione civile e le iniziative in favore dei soci e delle fasce più deboli. Il Comandante Provinciale dopo aver sottolineato l’importanza del ruolo rivestito dai militari che, pur avendo lasciato il servizio attivo, non hanno smesso di sentirsi parte integrante del Corpo, ha garantito il massimo supporto ai Presidenti delle locali Sezioni A.N.F.I. e ai loro soci, preannunciandone il coinvolgimento in alcune attività che il Comando Provinciale intraprenderà nei prossimi mesi.