Gen Rosso incantano Cerignola con un concerto indimenticabile

Ieri sera, il sagrato del Duomo Tonti di Cerignola è stato il palcoscenico di un evento emozionante, che ha visto protagonisti i Gen Rosso, celebri per la loro musica ispirata ai valori della pace e della solidarietà. La piazza, illuminata dalle tradizionali luminarie della festa patronale in onore di Maria SS.ma di Ripalta, si è riempita di un pubblico entusiasta che ha ballato e cantato a ritmo di musica. L’evento ha segnato uno dei momenti culminanti della Festa Patronale 2024, organizzata dalla recentemente costituita Associazione Feste Patronali di Cerignola, con il supporto della comunità locale e del clero. L’energia e la partecipazione della folla hanno reso la serata indimenticabile, trasformando il sagrato in un luogo di comunione e festa. La performance dei Gen Rosso, noti per il loro repertorio multiculturale e per i messaggi di inclusività, ha coinvolto persone di tutte le età, con una risposta calorosa del pubblico. La combinazione tra musica di qualità e l’atmosfera magica creata dalle luminarie ha regalato ai presenti una serata di grande impatto emotivo, sottolineando l’importanza della cultura e della musica nella celebrazione della comunità.

Questo evento rappresenta un altro grande successo per la Associazione Deputazione Feste Patronali, che quest’anno ha introdotto numerose novità, tra cui la presenza sui social media, testimoniando un rinnovamento nella gestione delle celebrazioni cittadine e nel modo di coinvolgere i cittadini. Il presidente dell’associazione, Francesco De Cosmo, ha espresso grande soddisfazione per la risposta del pubblico, sottolineando l’importanza del supporto della comunità e degli sponsor locali che hanno reso possibile questa edizione della festa. La serata si è conclusa in un clima di gioia e condivisione, lasciando un segno tangibile nel cuore dei presenti e confermando la centralità della Festa Patronale di Cerignola come momento di aggregazione sociale e spirituale.