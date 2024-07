Giochi online o offline: quali preferiscono gli utenti?

Negli ultimi anni, l’industria dei videogiochi ha visto una rapida evoluzione, caratterizzata dall’incremento delle piattaforme online, ma al contempo dall’espansione dei titoli offline. Nel 2024 sono attesi diversi giochi offline come Silent Hill (remake) tratto dal survival horror omonimo e Hellblade 2. Questo cambiamento ha suscitato un dibattito tra i giocatori: è meglio giocare online o offline? Cosa preferiscono i gamer? Per molti gamers, sicuramente, immaginare i videogame senza connettività e sfide live, equivale a non giocare affatto, mentre per altri, i giochi offline sono ancora la miglior risorsa. Scopriamo in questo articolo cosa preferiscono oggi gli utenti.

L’Attrattiva dei Giochi Online: la socializzazione

I giochi online attirano sicuramente gli utenti per la loro capacità di creare nuovi legami all’insegna di un obiettivo comune. Proprio su questo concetto, nei primi Anni Duemila abbiamo assistito alla nascita dei forum e delle community di gamer. I giochi online permettono la convivialità anche se si è lontani e sono un ottimo modo per passare il tempo. Sono considerati l’evoluzione dei giochi offline, perché infatti, i primi giochi per Play Station o Xbox, non erano di fatto dotati affatto di connettività per poter giocare in multiplayer. Oggi è possibile giocare con utenti da tutto il mondo, live, grazie all’evolversi della tecnologia. Cloud gaming in primis, ma andando più indietro nel tempo, anche la semplice connessione Internet, migliorata dalla Banda Larga. Non solo videogame: oggi è possibile trovare la modalità live anche sui portali di giochi online, a partire dai giochi da tavolo più semplici, sfidando anche in questo caso, altri utenti, anche stranieri, fino a quelli più complessi. Le live si arricchiscono poi di diverse funzionalità, come chat integrate o addirittura la possibilità di parlare tramite cuffie. Questi strumenti rendono di fatto l’esperienza ancora più interattiva.

I giochi offline: controllo totale dell’esperienza di gioco

C’è poi ancora chi preferisce i giochi offline, perché permettono di ottenere un’esperienza di gioco completa. Giocare in live multiplayer prevede infatti uno scambio continuo ed una condivisione delle proprie intenzioni. Per i più solitari e per coloro che scelgono di giocare con i propri ritmi, le risorse offline, sono ancora una fonte di svago. Fra i vantaggi poi, segnaliamo la non obbligatorietà di installazioni di aggiornamenti continue. Soprattutto per coloro che giocano ai videogiochi in cloud gaming, le installazioni degli aggiornamenti sono essenziali. Proprio il Cloud Gaming è la tecnologia che più di tutte ha rivoluzionato il mondo dei videogame, creando un netto distacco con i giochi in offline. Oggi sono molte le aziende che puntano sul cloud, ma nonostante ciò, sono altrettanto quelle che prevedono numerose uscite di giochi offline per il 2024. Queste potrebbero ampliare di fatto le mappe di gioco o arricchire l’inventario dei giocatori di nuovi strumenti come armi e munizioni (pensiamo al famoso gioco live “Call of Duty”). Ricordiamo che l’ambientazione è una parte fondamentale per i videogame, ma spesso questa è soggetta ad aggiornamenti nei videogame live. Giocare offline non prevede per forza la limitazione ad alcuni titoli. È spesso possibile sfidare infatti l’algoritmo anche a giochi di sport o automobilismo.

In conclusione, possiamo affermare che le preferenze dei giocatori tra giochi online e offline sono influenzate da vari fattori personali e tecnici. Secondo uno studio di mercato condotto da Newzoo, una delle principali società di analisi nel settore del gaming, circa il 60% dei giocatori preferisce i giochi online, sempre per quell’aspetto di socializzazione che viene meno nell’offline. Chi gioca offline tendenzialmente, preferisce mettere alla prova se stesso e le proprie capacità, perché convinto di potercela fare da solo. Si tratta di due identikit diversi di giocatori. Ancora, giocare offline permette di estraniarsi maggiormente dal mondo e questo può essere una buona fonte di rilassamento per staccare la spina.