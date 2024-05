Giornata della Legalità, il programma delle celebrazioni a Cerignola

La Città di Cerignola, in collaborazione con la Curia Vescovile, Confindustria Foggia e Neverland Eventi e Animazione, celebra la “Giornata della Legalità” il 23 maggio 2024. Questa ricorrenza nazionale, istituita per commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare la Strage di Capaci del 23 maggio 1992, rappresenta un momento di riflessione e impegno collettivo nella lotta alla criminalità organizzata e nella promozione dei valori di giustizia e legalità. Il programma della giornata prevede:

Ore 10.00: Piazza della Repubblica – Liturgia della parola, un momento di raccoglimento e preghiera in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, celebrata dal Vicario Generale della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, Mons. Vincenzo D’Ercole.

Ore 10.30: Corteo degli studenti, accompagnato dalla fanfara dei Carabinieri, a testimonianza dell’impegno delle giovani generazioni nella costruzione di un futuro libero dalla criminalità. (Il corteo partirà dal Duomo e attraverserà le vie principali della città)

Ore 12.00: Arrivo in via Falcone-Borsellino, dove si terrà un picchetto d’onore e la deposizione di una corona di alloro in memoria delle vittime. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco.

La “Giornata della Legalità” è un’occasione importante per ricordare il sacrificio di chi ha combattuto per la giustizia e per rinnovare l’impegno di tutti i cittadini nella costruzione di una società più giusta e sicura. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questa iniziativa, dimostrando il proprio sostegno ai valori della legalità e della giustizia.