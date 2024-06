Giornata Mondiale del Rifugiato, a Cerignola una festa per accogliere

Anche quest’anno, l’associazione San Giuseppe Onlus risponde con gioia all’appello del Centro Servizi Per Il Contrasto alle Povertà e all’Emarginazione Sociale che, il prossimo 20 giugno, in occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato, organizza un evento per sensibilizzare le comunità sulle politiche di accoglienza e inclusione dei rifugiati, offrendo un momento di confronto, riflessione e festa. L’evento, che si svolgerà presso il Centro Servizi Per Il Contrasto alle Povertà e all’Emarginazione Sociale (via Gran Sasso snc), prenderà il via alle ore 16:30 con l’accoglienza dei migranti e degli ospiti dei SAI dei Comuni di Stornara, Bovino, Cerignola e Barletta. Alle ore 17:00 seguiranno i saluti del dott. Angelo Minardi, coordinatore del Centro e di don Vincenzo Dercole, vicario generale della diocesi Cerignola-Ascoli Satriano. Un momento significativo della giornata sarà l’intervento dell’avv. Gerarda Carbone, esperta in tematiche di immigrazione, che approfondirà il tema #WithRefugees, offrendo spunti di riflessione sulle sfide e le opportunità legate all’accoglienza dei rifugiati. I lavori saranno conclusi da don Claudio Barboni, direttore regionale dell’ufficio Migrantes e presidente dell’Associazione San Giuseppe Onlus.

Il pomeriggio proseguirà con attività ricreative e di condivisione. Alle ore 17:30 avrà luogo la “Partita dell’Inclusione“, seguita dalla creazione del “giardino della stecca”, un simbolico spazio in cui verranno piantati fiori rappresentativi delle diverse nazionalità degli utenti del centro servizi. La giornata si concluderà con la premiazione della squadra vincitrice della Partita dell’Inclusione, a cui verrà consegnata la coppa #WithRefugees, simbolo di integrazione e partecipazione attiva. Al termine, ci sarà un momento di condivisione con un banchetto di prodotti locali. Questo evento rappresenta un’importante occasione per celebrare e promuovere l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati nelle nostre comunità, riconoscendo il valore della diversità e dell’inclusione sociale.

La Giornata Internazionale del Rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite, si celebra il 20 giugno di ogni anno per onorare il coraggio e la forza di chi è stato costretto a fuggire dal proprio paese a causa di conflitti o persecuzioni. L’evento di Cerignola si inserisce in questo contesto globale, contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà e accoglienza.