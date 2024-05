Giornata mondiale senza tabacco: la Asl Foggia raddoppia il percorso “Stop Smoking”

In occasione della “Giornata mondiale senza tabacco”, che si celebra il 31 Maggio in tutto il mondo, la ASL di Foggia propone ed implementa la terza edizione del percorso “Stop Smoking”.

“Stop Smoking”

A distanza di due anni dall’attivazione, il percorso “Stop Smoking”, avviato per i lavoratori presso l’ASL di Foggia nel più ampio progetto di Promozione della salute sui luoghi di lavoro (WHP), conferma la validità delle tecniche utilizzate: circa il 50% dei partecipanti ha smesso di fumare. Nello specifico, la linea di attività mirata alla prevenzione del tabagismo è realizzata attraverso l’approccio fondato sul metodo Easyway di Allen Carr che ha aiutato a liberarsi dalla dipendenza dal fumo già molte persone. Due le edizioni previste per questo anno: primo appuntamento il 3 luglio presso il Distretto Sociosanitario di San Severo; secondo appuntamento il 4 settembre nella sede distrettuale di Cerignola. Parteciperanno lavoratrici e lavoratori della ASL Foggia su base volontaria. Caratteristica fondamentale per la riuscita del percorso sarà la spinta motivazionale di ogni singolo partecipante, coinvolto in un percorso che punta ad eliminare la dipendenza psicologica dal fumo senza l’uso di sostitutivi alla nicotina e senza farmaci.

Progetto WHP

Tra i principi cardine del WHP c’è il duplice obiettivo di curare i pazienti e prendersi cura degli operatori sanitari perché, così facendo, migliora la qualità delle cure e dell’assistenza e si diffonde la cultura della prevenzione e della promozione della salute. L’abitudine tabagica è chiaramente riconosciuta come uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di patologie più diffuse e spesso mortali, come quelle cardiovascolari, a carico dell’apparato respiratorio e le neoplasie. È però modificabile grazie all’adozione di comportamenti salutari. Da diversi anni la ASL Foggia sta portando avanti un progetto di Total Worker Health per i propri lavoratori dimostrando, con analisi di efficacia, che la prevenzione sanitaria è uno degli investimenti più convenienti in termini di risultati, di eccellenza delle cure e di best practices nelle organizzazioni sanitarie.