Giovedì 25 luglio torna a riunirsi il Consiglio comunale di Cerignola

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria pubblica, per giovedì 25 luglio 2024, alle ore 10:00 in prima convocazione, e occorrendo per venerdì 26 luglio alle ore 11:00 in seconda convocazione, nell’aula consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 14.06.2024 e 28.06.2024 (Proposta n. 60 del 18.07.2024);

2. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2024 ai sensi degli articoli 175, c. 8, e 193 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 (Proposta n. 58 del 16.07.2024);

3. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenze n. 467/03/2023 del 14/03/2023 e n. 943/2023 del 05/09/2023 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia (Proposta n. 57 del 16.07.2024).

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audiovideo delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.