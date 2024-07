Gran colpo in attacco per la Pallavolo Cerignola, Diana Giometti è fucsia

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD arl è lieta di annunciare l’ingaggio di Diana Giometti, laterale classe 1996, per la prossima stagione agonistica. Con un curriculum ricco di successi e un’esperienza consolidata nei campionati di B1 e A2, Giometti si unisce alla squadra portando con sé determinazione, tecnica e spirito di squadra. La sua carriera è stata coronata da importanti successi: ha vinto la Coppa Italia di Serie A2, dimostrando abilità tecniche di alto livello. Ha ottenuto una storica promozione in Serie A2 con l’Altino Volley, contribuendo in modo significativo al successo della squadra nella stagione appena conclusa. “L’arrivo di Diana Giometti è chiaramente il segnale di una società che vuol fare emozionare una città intera”, ha commentato il Vice-Presidente, Pierluigi Lapollo. “Una giocatrice di livello assoluto e che solo qualche settimana fa ha meritato la promozione in serie A con Altino e che ora ha deciso di sposare il nostro progetto. Adesso tocca lavorare seriamente in palestra per costruire una squadra vera. I presupposti per sognare in grande ci sono tutti”. Anche Diana Giometti ha espresso grande soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura: “Sono entusiasta di far parte di un progetto così importante e ambizioso come quello della Pallavolo Cerignola. La società e lo staff tecnico mi hanno trasmesso un clima di serietà, positività e voglia di lavorare. Non vedo l’ora di conoscere tutti per iniziare a lavorare per raggiungere grandi traguardi!”.

Hanno rinnovato inoltre due giovani promesse cresciute nel vivaio del club: Monica Raffaele e Alessia Napolitano, che anche quest’anno faranno parte della prima squadra. Monica Raffaele, classe 2008, è stata confermata come secondo libero: cerignolana di nascita, ha dimostrato un grande talento e una dedizione impeccabile, qualità che le hanno permesso di crescere costantemente all’interno delle giovanili. Alessia Napolitano, classe 2006, anche lei, cresciuta nelle giovanili fucsia, ha mostrato un percorso di crescita notevole, distinguendosi per le sue doti tecniche e il suo spirito combattivo. “La riconferma di Raffaele e Napolitano nel roster di B2 è la naturale conseguenza dello splendido percorso che queste due giovani atlete stanno facendo nella Pallavolo Cerignola”, ha commentato il Presidente, Matteo Russo. “Entrambe rappresentano un modello da seguire per passione, serietà e abnegazione e sono la testimonianza che si può conciliare benissimo lo sport con gli impegni scolastici raggiungendo anche risultati importanti. Devo ringraziare non solo i tecnici del nostro settore giovanile che hanno seguito e seguono nel loro percorso di crescita le due atlete, ma anche le rispettive famiglie che le supportano quotidianamente e che hanno riposto massima fiducia nella Pallavolo Cerignola”.