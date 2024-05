Gran finale di stagione con gli ultimi due spettacoli per il teatro “Mercadante” di Cerignola

Gran finale per la stagione del Teatro Mercadante di Cerignola promossa dall’amministrazione comunale di Cerignola, con la direzione artistica di Savino Zaba e in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Son due gli appuntamenti da non perdere: venerdì 10 maggio alle ore 21 con Gli Anni e Marta Ciappina, spettacolo accessibile anche a pubblico cieco e ipovedente, domenica 12 maggio il gran finale in compagnia di Rocco Papaleo ed il suo Divertissment, sipario alle ore 18.30. L’accessibilità è l’obiettivo primario del Teatro Mercadante di Cerignola, che vuol aprire le sue porte ad ogni tipologia di pubblico, rinnovando con Gli Anni il proprio impegno nel Teatro Per Tutti, vero e proprio mantra di questa stagione. La coreografia di Marco D’Agostin, interpretata da Marta Ciappina, accessibile anche a pubblico cieco e ipovedente grazie all’associazione Al di qua Artists, si basa sulla presunta distanza incolmabile tra quel che è successo un tempo e il modo in cui ci appare ora, ammantato di una strana realtà. Gli Anni, premiato come miglior spettacolo di danza ai premi Ubu del teatro italiano insieme al riconoscimento di miglior danzatrice dell’anno per Marta Ciappina, prova a ricucire questo strappo, la danzatrice invita gli spettatori a giocare con la propria memoria, permettendo di intraprendere un viaggio che fa da tramite tra il presente ed il passato di ognuno. Spettacolo di Marco D’Agostin, suono e grafica curati da Luca Scapellato, luci di Paolo Tizianel, conversazioni ideate da Lisa Ferlazzo Natoli, Paolo Ruffini e Claudio Cirri, di Alice Brazzit il particolare video editing, costruzione degli elementi scenici affidata al Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa.

È l’amatissimo Rocco Papaleo, però, la ciliegina finale di questa lunga stagione. L’attore lucano sarà in scena a Cerignola con Divertissment, teatro canzone ed imperdibile esercizio di stile teatrale. Lo spettacolo punta a divertire, come si denota dal titolo, e racchiude una sorta di diario personale che raccoglie pensieri sparsi in giorni differenti: brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti. Un’autobiografia romanzata, di cui Papaleo ha curato parole e musica insieme al coautore e regista Valter Lupo, che calerà il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Mercadante di Cerignola. Appuntamento, dunque, a venerdì 10 maggio per Gli Anni, ore 21, e domenica 12 maggio con Divertissment con sipario alle ore 18.30, presso il “Roma, Cinema, Teatro e…”.