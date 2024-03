Gran rimonta e successo prezioso della Flv Cerignola in casa della Faam Matese

Preziosissima vittoria di carattere della Flv Cerignola, nella diciottesima giornata del girone I di serie B2: sotto di due set in casa della Faam Matese, le ofantine concludono una gran rimonta, prevalendo al tie break (25-19; 25-15; 23-25; 15-25; 12-15 i parziali). Coach Castillo propone dall’inizio il 6+1 composto da: Puro in regia e Viscito sulla diagonale; Chiesa e Trabucco di banda; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. I primi due set vedono le campane meglio disposte in campo e capaci di organizzarsi al meglio nelle fasi di difesa e attacco: le ospiti provano a tenere il passo, ma non riescono ad incidere. Il match sembra aver preso un forte indirizzo, tuttavia le rossogialloblù sfoderano orgoglio e determinazione, registrando ciò che non era andato a dovere in precedenza: Castillo chiede aiuto anche in panchina, alternando Distaso al palleggio e inserendo Mansi sottorete, così il terzo periodo vede accorciare un divario di alcune lunghezze nella parte finale, dal 22-20 poi la Flv mette il turbo e di stretta misura riapre l’incontro. La quarta frazione si svolge sotto l’enorme carica ricevuta per le cerignolane, che diventano padrone del campo aumentando i giri nella seconda metà del set. Il tie break vede capitan Viscito e compagne non vacillare, gestendo un gruzzolo di scarto fino al punto decisivo firmato proprio dall’opposto in lungolinea.

Seconda affermazione consecutiva per la Flv, che assume molto valore in quanto ottenuta in trasferta e contro la quinta forza del raggruppamento: continuando su questa strada la missione salvezza è assai fattibile, sono ora 22 i punti in classifica con la decima piazza, scavalcata Villaricca. Il miglior viatico possibile in previsione del derby con la Pallavolo Cerignola, in programma al pala “Tatarella” domenica prossima.