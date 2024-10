Grande partecipazione alla prima edizione della “Festa del Volontariato” a Cerignola

Si è conclusa con un grande successo la prima edizione della Festa del Volontariato a Cerignola, che ha visto una vasta partecipazione e coinvolgimento di ben 22 associazioni del territorio. Un evento che ha messo in luce il valore della solidarietà e della prevenzione, oltre a sottolineare l’importanza dell’impegno quotidiano del terzo settore e della promozione socioculturale, attirando centinaia di cittadini in Villa Comunale. Nel corso della manifestazione, l’Associazione Diabetici “Maria SS. di Ripalta” APS ha effettuato 1.200 screening gratuiti per il diabete, mentre l’Associazione Cittadinanzattiva ha contribuito a garantire 27 mammografie gratuite grazie alla presenza della “mammomobile” della ASL Foggia. Inoltre, numerose mammografie sono state prenotate gratuitamente presso le strutture dell’ASL FG di Cerignola, a dimostrazione dell’attenzione rivolta alla salute e alla prevenzione.

Particolarmente toccante è stato il momento dedicato all’istituzione del “Premio al Volontario” alla memoria dell’avvocato Giacinto Dilorenzo, già presidente dell’Unitalsi di Cerignola. I familiari di Dilorenzo hanno ricordato con affetto il suo impegno e il suo esempio, sottolineando i valori ed il DNA di ogni volontario, animato dal desiderio di amore per la propria città ed il proprio territorio. In questo clima, l’assessora al Welfare, insieme al presidente del Comitato Provinciale della UISP, Orazio Falcone, ha annunciato la “Camminata in Rosa”, un’iniziativa organizzata in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. L’evento, giunto alla sua seconda edizione grazie all’impegno del Comitato Provinciale UISP e dell’assessorato alle Politiche Sociali, si terrà giovedì 19 ottobre alle ore 18:00 in Piazza della Repubblica a Cerignola. La manifestazione mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e sui percorsi di cura e riabilitazione.

“La Festa del Volontariato è stata una scommessa vinta” – ha dichiarato il vicesindaco e assessore al welfare Maria Dibisceglia – “un evento che ha dimostrato la forza e l’impegno delle associazioni locali, confermando quanto sia fondamentale il ruolo del volontariato nel nostro territorio. Inoltre, ottobre è cominciato con un forte focus sulla prevenzione del tumore al seno, e continueremo a promuovere questa importante battaglia con iniziative come la Camminata in Rosa. La prevenzione è un impegno che deve coinvolgerci tutti”.