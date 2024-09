Grande successo per la 5^ edizione di “Riparto da 100” a Cerignola: una serata di eccellenze e premiazioni

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la quinta edizione di “Riparto da 100”, l’evento annuale dedicato ai migliori studenti delle scuole superiori di Cerignola, che hanno raggiunto l’importante traguardo della maturità con il massimo dei voti. La serata, tenutasi venerdì, ha visto una massiccia partecipazione di cittadini, famiglie e autorità locali, che hanno affollato piazza Duomo per celebrare l’impegno e il merito dei giovani centisti. L’evento, aperto dalla coinvolgente esibizione musicale di Jonny Sax, ha subito creato un’atmosfera vibrante, sottolineata dalle parole della presentatrice Angela Molinari che ha dato il via alla serata con una breve introduzione sulla rilevanza di questa iniziativa, giunta ormai alla sua quinta edizione. “Riparto da 100” si è confermato un appuntamento immancabile per la comunità cerignolana, un’occasione per riconoscere il valore dell’istruzione e dell’eccellenza scolastica.

A portare i saluti istituzionali il Sindaco Francesco Bonito e l’assessore alle Attività Produttive Cecilia Belpiede, che hanno ringraziato gli organizzatori e gli sponsor per il loro contributo alla realizzazione della manifestazione. Gli studenti sono stati premiati da illustri rappresentanti del mondo imprenditoriale locale che hanno voluto omaggiare i ragazzi con riconoscimenti speciali per il loro impegno. Per tutti i centisti un dono dell’Azienda CAPRITALY dalla boutique KIKI e un buono del valore di 100 euro dal Centro Studi Insurance da utilizzare su una delle tante certificazioni che il centro mette a disposizione.

Uno dei momenti più attesi della serata è stata l’estrazione della borsa di studio offerta dall’Audace Cerignola e dei due buoni da 100 euro messi a disposizione dalla Gioielleria Tedeschi, che hanno suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti. La serata è stata arricchita da momenti musicali di alto livello, con esibizioni di Gianpiero Bellapianta e Vincenzo Celino, che hanno reso l’evento ancora più memorabile. “Riparto da 100” si conferma così non solo come un tributo ai giovani talenti della città ma anche come un esempio di come la comunità possa unirsi per celebrare i successi e guardare al futuro con ottimismo e determinazione. L’appuntamento è ora per la prossima edizione, con l’auspicio di continuare a valorizzare il merito e l’eccellenza delle nuove generazioni.

LISTA CENTISTI

LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN

AMORUSO ALESSIA ANTONELLI PAOLO con Lode BONITO BIANCA CAMPANIELLO GIUSEPPE CAPUTO PASQUALE GERARDO CARBONE FLAVIO CIRULLI BELISARIO CIRULLI JACQUELINE DALESSANDRO SARA DARCANGELO ADRIANO PIO con Lode DATTEO CINZIA con Lode DIGIROLAMO AURORA DILORENZO ALBERTO DISANTO FEDERICA PIA con Lode DIVIETRO SAMUELE FORTE DENISE GIANCOLA ANGELICA IZZI DESIREE ANTONIETTA con Lode LAROTONDO MATTEA ANNA RITA LISCIO SARA LODIA ALESSIO MICHELE MACCHIA GIORGIA MARINARO FELICIANA con Lode MATRELLA MIRIAM con Lode MENNUNI ALESSANDRO MERLICCO ANDREA PALIERI CHIARA PALIERI GIUSEPPE PALMIOTTO GIOVANNI PAOLICELLI GIORGIA PARENTE GIADA PISTILLI FRANCESCA QUARTICELLI ANNA GIULIA QUINTO LUIGI RAFFAELI ARIANNA ROCCIA ANGELO con Lode RUSSO ROSSANA SCHIATTONE ROSARIA con Lode TODISCO ROSSELLA TOTARO MARCO con Lode TOTARO ROSSANA TUCCI RAFFAELLA TUFARIELLO FRANCESCO

ITET DANTE ALIGHIERI

ARBORE MARIO CIRULLI MARTINA CICIRETTI ADRIANA con Lode LACAVALLA AURORA MUSICCO CHRISTIAN SCHIAVULLI NICOLO’ SPIONE NOEMI

IISS G. PAVONCELLI

BALZANO ANTONIO PIO con Lode BRUNO ALESSIA con Lode CERULLO SIMONA DAZZEO GABRIELLA LUPO MARISTELLA MONTRONE MARTINA

IIS AUGUSTO RIGHI

CIBELLI ANTONINO MANZULLO FRANCESCO PIO MASTRICCI SIMONA MINERVA GIANLUCA (se possibile, voleva dire 2 parole) NOVELLI TERESA con Lode BOLOGNA FRANCESCO CAPUTO SABRINA DARGENIO GABRIELE GIORDANO CLAUDIA ISLAM TARIQUL PACIELLO GIUSEPPE PIERNO MIRIAM TAMPONE DANIELA TROMBETTA LUDOVICA MARIA IMBRICI GABRIELE con Lode DESANTIS ANNA LISA GIULIANO RIPALTA con Lode ROMAGNUOLO MARILENA con Lode UNGARO CARMELA

LICEO CLASSICO “N. ZINGARELLI-SACRO CUORE”

BRUNO DANIELA con Lode BUFANO ANTONELLA D’ADDATO NICOLE con Lode DEBONO AURORA DI PILATO ARIANNA LENOCI LUDOVICA NICE con Lode LUCAFO’ ARIANNAPIA con Lode MARSEGLIA KAROLA RUSSO ROBERTA CARDONE ANTONIO FERNANDO MAGALDI MARIA TERESA MANCINO CARLOTTA MANCINO GIULIA PENZA ALESSANDRO PERRUCCI GRAZIANA PUGLIESE SUNZIA SACCOTIELLO TERESA SORRENTI AURORA D’AMATO ANTONIO PAOLO LOPS SILVIA con Lode MAGLIONE GINEVRA MARINELLI BEATRICE RICCI ALESSANDRO PELLEGRIN

ARTISTICO

ALBANESE ADRIANO PIO DI MURO CHIARA con Lode DIRESE CHIARA GRIECO ALESSANDRA LOMAISTO FEDERICA PILATO CLAUDIA RICCO MATTIA RUSSO MIRIAM ACQUAVIVA GAIA BASILE MELISSA GERARDI ADRIANA con Lode LIBERATO CARMEN PIA RITA SORBO GIORGIA

SCIENTIFICO STORNARELLA FEDERICO II