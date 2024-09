Grande successo per la seconda edizione di “Talenti sotto le stelle” tenutasi ieri a Torre Alemanna

Ha raggiunto un ottimo successo la seconda edizione dell’evento “Talenti sotto le stelle”, tenutosi ieri, 1° settembre, nella cornice di Torre Alemanna. La presidente dell’associazione ‘Fare Rete’, Annamaria Vigliotti, ha accolto con entusiasmo la grande partecipazione e rispetto ai fini dell’evento si è così espressa: «In una realtà come quella di Cerignola abbiamo bisogno di mettere in risalto le nostre eccellenze e Torre Alemanna è la giusta vetrina per i nostri artisti». L’evento è stato inaugurato dalla mostra d’arte del poliedrico artista Francesco Corcella, prematuramente scomparso. Una serie di tele e oggetti da lui reinventati ha catturato l’attenzione degli ospiti: dipinti dal colore vivo, vibrante e acceso, una perfetta commistione tra Pop Art e stile classico. Presente la sua cara moglie, Rita Tomacelli, che ha ricordato l’instancabile passione di Corcella e ha scelto di aprire la mostra con una sua celebre frase: «Ciò che è dato con passione, è vissuto con sentimento». Non solo arte pittorica ma anche sartoriale, con una esposizione degli abiti realizzati dalla stilista Annamaria Vigliotti. Eleganza e raffinatezza, modelli pensati per esaltare la figura di ogni donna.

Successivamente, presso il circolo si è tenuto un simposio letterario con il prof. Pietro Paciello e le giovanissime scrittrici Sara Ciafardoni e Mariangela Angiolillo: grazie alla mediazione di Antonella Cappelli, ognuno di loro ha espresso la poetica dei propri scritti. “Non ti racconto le solite favole” è il titolo del libro del prof. Paciello, che contiene in traduzione e commento gli apologhi di Felipe Jacinto Sala. Come racconta lo scrittore, il volume è pensato non solo per i più piccoli ma soprattutto per adulti, perché la favola è un genere in grado di far rivivere il bambino presente in ognuno di noi. Mariangela Angiolillo ha presentato il suo libro di poesie dal titolo “Dalla mia finestra”, incentrato su diversi temi, tra cui l’amore e la pandemia. Insieme ad Antonella Cappelli si è riflettuto sulla difficoltà del lettore di osservare la vita dalla finestra dello scrittore. Per Mariangela è dovere dell’artista saper cogliere le emozioni universali, senza provare timore per quelle più oscure che la maggioranza per autotutela respinge. Sara Ciafardoni, già ospite della precedente edizione, è tornata col suo ultimo scritto “Sono ancora qui”. L’ispirazione nasce in un reparto di neuropsichiatria infantile, con il quale Sara viene casualmente in contatto durante uno dei suoi controlli di routine. Per lei è stato un mondo da scoprire, spiacevole ma fondamentale per aprire in lei un nuovo proposito: essere megafono di tutti quei ragazzi che non hanno voce. Nasce così il personaggio di Milena, diciannovenne che si trasferisce a Roma per frequentare l’università, ma la perdita improvvisa di sua madre apre in lei una crisi esistenziale che si traduce in un controllo maniacale sul cibo e brutte frequentazioni. Saranno il ritorno a casa e l’affetto di sua nonna Ripalta, a riportarla alle radici e a favorire la sua guarigione.

Il momento culturale si è concluso con la premiazione dei talenti a cui è stata dedicata la serata: Tommaso Perrucci, titolare della cioccolateria “Bramo” inserita in Francia nella guida delle migliori cioccolaterie europee; Michele Biancardi, premiato da Slow Wine Guide col riconoscimento di “TOP WINE”; la famiglia Masiello, a capo dell’azienda Masiello Food che ha ottenuto in Giappone un importante riconoscimento; Sara Ciafardoni; Sergio Scarpetta, vincitore di diversi campionati mondiali di dama; Ripalta Bufo, soprano dalla carriera internazionale. Targhe di merito sono state assegnate in ricordo del lookmaker Dino Di Foggia, dell’avv. Francesco Carnevale e dell’artista Francesco Corcella. La manifestazione si è conclusa in terrazza, con un’esibizione di Ripalta Bufo che, sulle note di “Nessun dorma”, ha augurato ai talenti del nostro territorio di “vincere” con la forza della propria passione. A seguire, un aperitivo con prodotti tipici locali e lo spettacolo del gruppo Sisters Queen.

Questo slideshow richiede JavaScript.