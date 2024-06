Greco e Finazzi i primi due innesti della Pallavolo Cerignola

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD arl è lieta di annunciare l’ingaggio della talentuosa centrale Michela Greco, classe 2001. Michela, che ha maturato una significativa esperienza nelle serie B2 e B1, rispettivamente con le squadre di Isernia e Pallavolo Crotone, porterà nuova energia e determinazione al nostro team. La nuova pantera ha dimostrato una costante crescita e un forte impegno nel corso della sua carriera, distinguendosi per le sue eccellenti capacità offensive. “Accogliamo in fucsia Michela Greco, una pugliese doc che finalmente torna a giocare nella sua terra”, ha dichiarato il Vice-Presidente della Pallavolo Cerignola, Pierluigi Lapollo. “La seguiamo da tempo e l’abbiamo corteggiata tanto affinché vestisse i nostri colori. Siamo fieri che abbia scelto noi fra le tante proposte che ha ricevuto durante questo mercato. Evidente segnale dell’appetibilità del nostro progetto, che anche grazie al suo apporto umano e tecnico, siamo certi avrà un ulteriore slancio verso l’alto”. Michela Greco ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono molto felice della scelta che ho fatto, non vedo l’ora di mettermi in gioco e conoscere tutto il team, le mie compagne di squadra ed iniziare gli allenamenti con i tecnici. Ci vediamo presto e forza Pantere”.

Il secondo volto nuovo per la stagione 2024/25 è Giusy Finazzi, laterale classe 2000: originaria di Bergamo, porta con sé un bagaglio di esperienza maturata in campionati di Serie B, dove ha militato con squadre di prestigio come Viterbo, Cagliari e Grosseto. Conosciuta per la sua grinta e determinazione sul campo, è una giocatrice versatile e di grande talento. Le sue qualità tecniche e il suo spirito combattivo sono stati elementi chiave nella scelta del suo ingaggio, la società ofantina è certa che sarà una preziosa aggiunta nell’organico. “Siamo felici di poter avere con noi Finazzi, atleta di grossa prospettiva ma che è già una certezza assoluta”, ha dichiarato il presidente della Pallavolo Cerignola, Matteo Russo. “Siamo sicuri che il suo contributo sarà determinante per il nostro percorso di crescita”. Dal canto suo, il posto 4 si è detta entusiasta di iniziare questa nuova avventura: “Ciao Cerignola, sono Giusy Finazzi. Da ormai 3 anni sono nomade per l’Italia: ho avuto 3 esperienze pallavolistiche in 3 diverse regioni. Sono però nata e cresciuta in provincia di Bergamo, dove ho ancora il campo base per trascorrere l’estate. Sono carica a molla per la prossima stagione, non vedo l’ora di conoscere la squadra e diventarne parte. In palestra do sempre il massimo, credo che impegno e dedizione ripaghino sempre. A presto!”.