I Ditelo Voi al Roma Teatro con “Bang Bank, l’occasione fa l’uomo morto”

Nuovo appuntamento al Roma Teatro di Cerignola, dove sabato 20 gennaio alle ore 21.00 arriveranno “I ditelo Voi” con la commedia “Bang Bank, l’occasione fa l’uomo morto”, da poco diventata anche un film. Uno spettacolo scritto, interpretato e diretto dagli stessi componenti del popolare trio, Mimmo Manfredi, Lello Ferrante e Francesco De Fraia con Francesco Prisco. Sono ancora pochissimi i posti disponibili per lo spettacolo in cui i tre attori napoletani, noti al grande pubblico per aver partecipato alla trasmissione Made in Sud, scatenano la loro irriverenza ed ironia portando in scena una rapina in una banca tedesca. Un rapinatore irrompe nella filiale con un travestimento improbabile e inizia a seminare ostaggi, tra cui il direttore di banca e un cliente. Ma presto la rapina si trasformerà in una commedia degli equivoci, piena di gaffe e goffaggini che omaggiano la grande tradizione partenopea della risata.

“Con questo spettacolo – dichiara Simona Sala, Direttrice del Roma Teatro -dispensiamo momenti di leggerezza e benessere perché il teatro aiuta a stare bene. Non è un caso che quest’anno molti spettacoli della rassegna siano proprio commedie divertenti e molto apprezzate dal nostro pubblico che si sta dimostrando fedele e generoso. Anzi, approfitto per ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito a riempire il SALVADANAIO del nostro teatro. Grazie alle tante donazioni fatte e all’intero incasso dello spettacolo per famiglie ‘Christmas Carol’, siamo riusciti a raccogliere quasi 2500 euro che doneremo al progetto cerignolano di inclusione sociale ‘La porta delle felicità'”. La rassegna del Roma Teatro proseguirà domenica 4 febbraio con Antonio Grosso e lo spettacolo ‘Una compagnia di pazzi’. Per tutte le info chiamare il numero 338.2511672 o rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 21:00 e il mercoledì e sabato anche la mattina dalle 10.00 alle 12:00.

