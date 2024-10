I numeri in crescita dell’Audace Cerignola dopo il primo segmento di campionato

Alla nona giornata, è il Cerignola la più diretta inseguitrice del Benevento capolista, lasciando invariata la lunghezza di distanza. Il primo quarto di campionato andato in archivio consegna una fotografia dai vividi colori gialloblù, con un miglioramento rispetto al ruolino di marcia della precedente annata. Dodici mesi fa infatti, gli ofantini avevano collezionato 15 punti e il computo complessivo vedeva tre vittorie, sei pareggi e nessuna sconfitta. Pur senza imbattibilità, l’Audace in questo torneo ha ottenuto due affermazioni in più, dimezzando le ‘x’ e modificando leggermente in positivo anche i dati relativi a gol fatti (uno in più, da 13 a 14) e reti subite (una in meno, da 6 a 5).

Fin dove possono arrivare le ‘cicogne’? La domanda probabilmente è ancora prematura, tuttavia la tendenza conferma la bontà delle scelte operate sul mercato, la qualità di un impianto di gioco consolidato nonostante alcuni intoppi non di poco conto, in primis la serie di infortuni ai danni di alcuni elementi cardine. La soddisfazione e la consapevolezza dell’ottimo lavoro portato avanti non distolgono la concentrazione sul percorso intrapreso e da proseguire, focalizzandosi soltanto sul presente e su come evidenziare le proprie potenzialità. Mister Raffaele, a proposito di prospettive e orizzonti futuri, mostra come sempre grande pragmatismo: «Non ho la sfera magica, so però che abbiamo tutte le carte in regola per fare prestazioni e cercare sempre di far divertire il pubblico. Questo è ciò che vogliamo fare – rimarca il tecnico – e solo più avanti valuteremo la nostra posizione in classifica, anche se io non la guardo perché al momento ho altri obiettivi. La squadra deve giocare libera di testa, senza assilli su quale piazza occupi. Serve invece preparare ciascun impegno per fare il massimo e provare a portare a casa l’intera posta». Non c’è dubbio che una media esatta di due punti a gara sia un valore importante, in un girone C sinora decisamente livellato. All’orizzonte un nuovo esame di spessore a Trapani, nel quale il Cerignola vorrà arrivare preparato e con l’obiettivo di mantenere una pagella di massimo profitto.