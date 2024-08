Il 29 e 30 agosto torna a Cerignola “Jazz in Piazza”

Sarà un festival davvero importante quello di Jazz in Piazza 2024 a Cerignola (Fg). Organizzato come di consueto da SUD MUSIC APS e sotto la direzione artistica del sassofonista Valerio Potito Sgarro, sarà un festival che porterà in dote una grande novità dopo il successo dell’edizione 2023: oltre a musicisti davvero importanti del panorama nazionale e internazionale, l’amministrazione comunale ha voluto premiare la qualità organizzativa e artistica della manifestazione, offrendo loro la possibilità di utilizzare il vero salotto della città di Cerignola, ossia piazza Matteotti.

Per il resto, il format di più spettacoli in una stessa sera è confermato e l’edizione 2024 proporrà quattro grandi concerti in due serate: si comincia giovedì 29 agosto alle 21.00 con Fukushima Mon Amour che vede la splendida voce di Lisa Manosperti accompagnata alla chitarra da Giacinto De Pasquale, al piano da Domenico Cartago, al basso da Michele Maggi e alla batteria da Attanasio Mazzone. Alle 22.00 un altro quartetto d’eccezione: Ohisashiburi in Reimagining the Beatles, con Gaetano Partipilo al sax, Jonathan Gee al piano, Giuseppe Bassi al basso e Fabio Accardi alla batteria. Venerdì 30 agosto, alle 21.00, sarà la volta di Border Society, con Lorenzo Zitoli al basso elettrico, Nicola Lopane alla batteria, Giovanni Antonino alle percussioni, Giuseppe Mazzilli alla chitarra elettrica, Pietro Lomuscio al piano, Johnny Grieco al sax tenore, Angelo Manicone al sax baritono e Pino Melfi alla tromba. Alle 22.00 sul palco salirà un duo d’eccezione composto da Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al piano che, con il loro Il cielo è pieno di stelle, omaggeranno il grandissimo e compianto Pino Daniele.

Ma il festival non si esaurisce con i concerti: così come la passata edizione, anche quest’anno è stata organizzata una doppia masterclass, collettiva e individuale, con i musicisti del progetto Ohisashiburi. La masterclass collettiva, organizzata per giovedì 29 agosto dalle 15.00 alle 18.00, affronterà tematiche legate all’arrangiamento e all’esecuzione dell’interplay, mentre la masterclass individuale, organizzata per venerdì 30 agosto, dalle 10.00 alle 13.00, si concentrerà sul ruolo di un singolo strumento all’interno di un contesto jazz.

“Sono molto emozionato e felice di aver organizzato con Sud Music Aps e di presiedere, in qualità di direttore artistico, la quarta edizione di Jazz in Piazza, la seconda patrocinata dal comune di Cerignola – dice Valerio Potito Sgarro che continua –. Sono davvero convinto che la musica non sia solo arte, ma anche socializzazione, dialogo, sviluppo e che abbia la capacità di diventare un elemento imprescindibile di crescita socioculturale, artistica, promozionale ed economica per tutto il territorio, anche e soprattutto attraverso la capacità di lavorare per un obiettivo comune e di fare rete, che sia essa locale – come lo sviluppo della consulta delle associazioni dello sport e della cultura, promossa dal comune di Cerignola per la crescita e la promozione delle realtà del territorio legate all’associazionismo e, nondimeno, la collaborazione con realtà imprenditoriali dello stesso territorio – o che sia regionale e nazionale, con la conferma del partenariato progettuale con Franco Fabbri e il suo centro culturale itinerante e internazionale The Slow Side e, dal punto di vista della comunicazione, con Ciro Saragnese e Roberta Minchillo di Radio Albatro che, con la riproposizione dei concerti e delle interviste dell’edizione 2023, hanno totalizzato quasi mezzo milione di ascoltatori”.