Il boom del gioco in Puglia: i dati più recenti confermano il trend

Il mondo del gioco ha subito un’esplosione negli ultimi anni, con un aumento costante del numero di conti gioco aperti e attivi mensilmente. Il fenomeno coinvolge sia le sale fisiche che il gioco online, offrendo momenti di svago sempre più diffusi e accessibili ovunque ci si trovi, proprio grazie alla disponibilità di nuove tecnologie che abbattono le distanze e garantiscono un utilizzo pratico dei diversi svaghi. Se il gioco fisico mantiene costante la sua popolarità, è infatti il settore del gioco online a guidare l’incremento della spesa, una tendenza che si riflette anche nei dati della Puglia, confermando la crescita costante dell’industria del gioco nella regione.

Il quadro del gioco fisico in Puglia

Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), il gioco fisico in Puglia ha continuato negli ultimi anni a far segnare numeri molto importanti. Nel 2021, in particolare, la spesa complessiva dei giocatori per slot e videolottery è stata di 282,8 milioni di euro, segnando un lieve calo del 3,6% rispetto al 2020. Le scommesse ippiche e sportive nelle sale fisiche hanno subito decrementi più significativi, con un calo rispettivamente del 31% e del 35,7%, tuttavia, sull’altro fronte, il bingo ha registrato un notevole aumento del 64%, raggiungendo una spesa totale di oltre 10,7 milioni di euro. Le Lotterie, infine, hanno registrato un introito di 230,5 milioni di euro nel 2021, con un incremento del 48,7% rispetto all’anno precedente. Da non sottovalutare anche il dato relativo alle ricevitorie, frequentate specialmente per il Lotto, che risultano essere tra i luoghi preferiti dai giocatori, con una spesa di 202,3 milioni di euro e un aumento del 22,7%.

L’ascesa del gioco online in Puglia

L’uso delle piattaforme di gioco online è diventato sempre più diffuso tra i giocatori pugliesi e italiani nel corso degli anni. Il trend è stato favorito da diversi fattori, primo fra tutti quello dello sviluppo tecnologico e della diffusione dei servizi di gioco da mobile, che hanno reso molto più facile e alla portata di tutti l’accesso ai diversi passatempi, al quale si aggiunge il rapido cambiamento nelle abitudini dei consumatori, sempre più propensi a utilizzare internet per l’uso di servizi di intrattenimento a pagamento. Non meno importante, però, è l’ampia varietà di offerta degli operatori del settore, che oggi permettono di giocare a qualsiasi tipo di svago da casino, a partire dalle slot machine, con proposte più tradizionali e altre tematiche come la famosa macchina a sfondo storico intitolata Gonzo’s Quest, fino a giungere a roulette e giochi di carte, con veri e propri eventi live che ricalcano appieno l’atmosfera delle sale più famose. La tendenza si è tradotta in dati molto interessanti da un punto di vista economico, con un vero e proprio boom dei casino digitali. Nello specifico, risulta che nel solo 2021 gli utenti dei casino online hanno speso oltre 832 milioni di euro, per una crescita del 12,2% rispetto al 2020. Da un punto di vista territoriale, la Puglia si posiziona come la quarta regione italiana per numero di utenti e raccolta nel gioco online, dopo Campania, Lazio e Lombardia. Con oltre 412mila conti attivi, la regione ha contribuito infatti all’8,44% dell’incremento nazionale. Accanto ai casino, va notato come nonostante alcune forme di gioco elettronico, come slot e videolottery (-3,6%) e scommesse sportive online (-35,7%), abbiano registrato cali, altri comparti come il bingo (+64%), le Lotterie (+48,7%), e il Lotto (+22,7%), hanno visto contestualmente una notevole crescita. Emerge dunque un quadro significativo per l’intero settore dei giochi, all’interno del quale la Puglia si trova a vivere un periodo di fervente attività, sia per quanto riguarda il comparto fisico che quello online, confermando la passione dei suoi abitanti per questa forma di intrattenimento. La diversificazione dell’offerta online ha contribuito a questa crescita esponenziale, con il gioco online che continua a guadagnare terreno rispetto alle tradizionali sale fisiche, ma molto può ancora accadere se si considerano le tecnologie di più recente introduzione – realtà virtuale e aumentata in primis – che mirano a rendere l’esperienza digitale ancora più realistica e immersiva, a tutto vantaggio degli operatori online.