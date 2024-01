Il Cerignola acquisisce il difensore brasiliano del 2005 Luis Gustavo Teixiera

Primo ingresso per l’Audace Cerignola nel mercato invernale: la società gialloblù ha ingaggiato il difensore Luis Gustavo Teixiera de Barros Domingues, brasiliano classe 2005, proveniente dall’Esporte Clube Lemense. Il giovane calciatore rappresenta un possibile colpo di prospettiva e, inizialmente, potrebbe essere aggregato alla Primavera per favorirne l’ambientamento nella nuova realtà e nel nuovo calcio. C’è da registrare una ulteriore uscita fra gli ofantini nel reparto under: il centrocampista Mattia Vitale, arrivato in estate in prestito dalla Sampdoria, torna ai blucerchiati ma resterà nel girone C, perché sarà girato al Monopoli. Per il 2004 nella prima metà di campionato sei presenze con l’Audace e un minutaggio relativamente ridotto. La Fermana ha bussato nuovamente alla porta per riavere Samuele Neglia (già girato a gennaio 2023), ma al momento la trattativa appare assai complicata. Dopo la serie di rinnovi di un paio di mesi fa, si avvicina il prolungamento per un altro calciatore gialloblù: Giuseppe Coccia avrebbe trovato l’intesa per estendere il contratto fino al 30 giugno 2025.