Il Cerignola riceve il Messina nella prima davanti al proprio pubblico

Debutto casalingo per l‘Audace Cerignola nel girone C di serie C, curiosamente contro lo stesso avversario della passata stagione: domani sera al “Monterisi” è di scena il Messina. L’avvio dei ragazzi di Giuseppe Raffaele è stato notevolmente positivo, con il successo esterno sulla Juventus Next Gen (3-4), in una sfida nella quale il punteggio finale non rispecchia appieno la qualità della prestazione espressa. Giusto atteggiamento, aggressività a tutto campo e un reparto offensivo dimostratosi prolifico i punti salienti, con gli ofantini che cercano ora conferme davanti al proprio pubblico. Contemporaneamente al confronto sul rettangolo verde, si esaurirà la sessione estiva di mercato: il ds Di Toro lavora ad un ulteriore innesto da aggiungere ad un organico competitivo e già in grado di evidenziare quanto di buono può fare. Il tecnico gialloblù inquadra così il match: «Veniamo da una settimana molto positiva, abbiamo lavorato bene in virtù anche dell’ottima prestazione della precedente partita, anche se siamo ancora all’inizio e tutto è da prendere ancora con le pinze. Sta di fatto che vogliamo proseguire su questa strada, siamo alla prima davanti ai nostri tifosi e cercheremo di regalare loro un’altra soddisfazione. Siamo carichi e assolutamente concentrati». I siciliani sono, a detta dell’allenatore, una squadra decisamente da non sottovalutare, seppur dall’età media piuttosto verde: «Il Messina verrà qui a giocare a viso aperto, perché questa è la loro mentalità e con un collega a guidarlo che stimo molto. Modica lavora molto bene con i giovani, sarà una partita tosta anche per il momento in cui arriva, loro hanno grande gamba, spregiudicatezza e freschezza mentale come si è visto con il Potenza, dove hanno rimontato lo svantaggio e solo nel recupero non hanno portato a casa i tre punti. Dobbiamo essere intelligenti nell’arco di tutti i 90 minuti».

Squalificato Ligi, Visentin è il naturale sostituto per la difesa: in mediana torna Capomaggio (assente a Biella), per il resto si va verso la conferma degli uomini visti dal 1′ con i bianconeri. Il tandem d’attacco Cuppone-Salvemini è pronto a regalarsi un’altra serata ad alto livello, con Gagliano prima e altrettanto valida alternativa dalla panchina. Ancora indisponibile Sainz-Maza, Jallow forse potrà prendere posto in panchina.

Alla quarta stagione consecutiva in terza serie, il Messina cercherà anche stavolta di mantenere il posto nella categoria. Confermato il tecnico Giacomo Modica, i peloritani hanno allestito una rosa fra le più giovani del lotto: i colpi principali dal mercato sono l’ex Krapikas fra i pali (da vedere se debutterà con la nuova maglia domani), il difensore Marino, il centrocampista Petrucci e gli attaccanti Cominetti e Anatriello, quest’ultimo a segno con una doppietta nel pareggio interno col Potenza (2-2) che ha aperto il torneo. Non ci sarà lo squalificato Manetta – espulso nel finale del match con i lucani -, lo schieramento dovrebbe essere un 4-5-1 che in fase di possesso può dotarsi di tre punte, grazie alla spinta degli esterni Di Palma e Pedicillo.

L’ultimo precedente in terra ofantina risale al 2 settembre 2023, finì in parità (2-2) con le reti cerignolane messe a segno da Malcore. Calcio d’inizio alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Ubaldi, della sezione di Roma 1.