Il Cerignola si ferma subito in coppa, sconfitta di misura a Potenza

Una rete di Caturano consente al Potenza di battere di misura l’Audace Cerignola nel primo turno di coppa Italia, in un confronto equilibrato. Raffaele non si discosta dal 3-5-2, anche se piazza solo Gagliano di punta e alle spalle agisce Vono, stante la squalifica di Cuppone e la partenza in panchina di Jallow. A parte Saracco in porta, gli altri interpreti sono gli stessi della passata stagione. De Giorgio si affida ad un 4-3-3: Cucchietti fra i pali al posto dell’indisponibile Alastra, tridente assortito con Di Grazia-Caturano-D’Auria. Partenza a giri alti: occasione per Ligi e replica (palo) di D’Auria. I padroni di casa trovano il vantaggio al minuto 20: è il bomber Caturano a superare Saracco con una precisa conclusione mancina a pelo d’erba. Gagliano manca il bersaglio di un soffio al 26’, attento Saracco a non concedere il bis a Caturano che prova il centro di fino col tacco. Chiusura di frazione con gli ospiti minacciosi con Coccia, cui non riesce il gol dell’ex da posizione invitante, traiettoria fuori misura.

In avvio di ripresa, dopo due giri di lancette è D’Auria a vanificare una ripartenza rossoblù, tiro troppo debole e Saracco blocca con facilità. Raffaele immette forze fresche nella mediana, sostituendo Sainz-Maza e Tascone con Bianchini e Paolucci, a seguire Martinelli e Di Dio per Ligi e Russo. Le prime mosse di De Giorgio sono Rossetti e l’ex Ghisolfi, il Potenza controlla bene i tentativi del Cerignola di offendere, concedendo qualche corner. Grande chance per le ‘cicogne’ al 71’: svarione difensivo di Verrengia, Gagliano si invola verso Cucchietti, il quale però devia con gran riflesso la battuta dell’attaccante, rifugiandosi in angolo. L’ex Foggia lascia il posto a Jallow, con gli ofantini alla ricerca del gol che rimetta in pari la contesa. La sfida scivola via fra il gran caldo e i carichi di lavoro a farsi sentire da ambo le parti, ritmo certamente non esagerato e sfrenato. I gialloblù generosamente continuano a crederci e all’83’ in mischia nessun gialloblù riesce a indirizzare verso lo specchio sugli sviluppi di una punizione. Ancora Cucchietti smanaccia un pericoloso cross di Di Dio: nei sei minuti di recupero, Coccia manda la sfera di poco a lato mentre negli ultimi spiccioli si accendono un po’ gli animi fra Sciacca e Gonnelli, entrambi ammoniti. Malgrado il buon finale in crescendo, l’Audace per la terza volta consecutiva abbandona all’esordio la manifestazione tricolore, mentre i lucani affronteranno la prossima settimana la vincente di Benevento-Taranto.

POTENZA-AUDACE CERIGNOLA 1-0

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Burgio, Sciacca, Verrengia, Novella; Erradi (65’ Ghisolfi), Felippe (90’ Firenze), Castorani; Di Grazia (65’ Rossetti), Caturano (83’ Vilardi), D’Auria (90’ Sbraga). A disposizione: Galiano, Galletta, Ferro, Mazzocchi, Schimmenti, Rillo, Landi. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Ligi (64’ Martinelli), Gonnelli, Visentin; Coccia, Tascone (57’ Paolucci), Capomaggio, Sainz-Maza (57’ Bianchini), Russo (64’ Di Dio); Gagliano (76’ Jallow), Vono. A disposizione: Greco, Fares, Tentardini, Carnevale, Iurilli, Ianzano, Carrozza, Ingrosso. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Rete: 21’ Caturano (P).

Ammoniti: Ghisolfi, Sciacca (P); Gonnelli (AC).

Angoli: 4-6. Recuperi: 1’ pt, 6’ st.

Arbitro: Castellano (Nichelino).