Il Comitato commercianti di Corso Gramsci ringrazia la struttura comunale

«Il Comitato commercianti di Corso Gramsci ringrazia l’Assessore Michele Lasalvia, i dirigenti e funzionari comunali per aver oggi disposto la ripresa dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi, rispondendo così alla istanza del Comitato. E’ la strada giusta per rafforzare la collaborazione tra commercianti, cittadini e Amministrazione comunale, senza nessun vuoto spirito di polemica: contano i fatti, per il bene della Città». Così in una nota stampa giunta in redazione si esprime il referente dello stesso Comitato, Vincenzo Specchio.