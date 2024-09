Il convegno “Arte&Economia” aprirà la terza edizione del CeriWineFest

Domani, 14 settembre alle ore 19:30, non perdere l’apertura del CeriWine-3ª edizione, con il convegno dedicato al tema “Arte & Economia” presso il Bar Gorizia di Cerignola! L’associazione Art&Fatti invita a esplorare le incredibili opportunità del mercato dell’arte con l’esperto Prof. Antonello Dipinto, che ci spiegherà perché investire in opere d’arte può essere una scelta vincente. Conosceremo anche l’enologa Graziana Terrasi delle Cantine Paradiso, promotrice del progetto biennale “Etichette d’artista”, un’iniziativa unica che unisce arte e vino con la produzione di etichette d’autore per la referenza “1954” in edizione limitata. Al termine del convegno, si terrà la vendita e firma copie del nuovo libro del Prof. Antonello Dipinto: “Caravaggio: il portale per arrivare a Dio”. Partecipa anche tu a questo viaggio tra arte, economia e vino, in uno degli eventi più attesi dell’anno!