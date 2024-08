Il gambiano Sulayman Jallow nuovo attaccante dell’Audace Cerignola

La S.S Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Sulayman Jallow: attaccante gambiano, classe 1996, si lega con un biennale al club gialloblù. Calcisticamente muove i primi passi nel Real de Banjul, club militante nella massima serie gambiana per poi giungere in Italia nella fila dell’Olimpia Riccia (Eccellenza molisana). Nella stagione 2015/16 si mette subito in evidenza in serie D con la maglia dell’Olympia Agnonese (15 presenze e 6 gol). Nella stagione successiva l’approdo in B ad Ascoli. A gennaio 2017 si trasferisce alla Viterbese (serie C) dove totalizza 14 presenze e 1 gol. Tornato ad Ascoli esordisce in B. Seguiranno le esperienze al Gubbio (23 presenze) e al Cuneo (30 presenze). Nel gennaio 2020 passa al Milano City in D. La stagione 2020/21, con la maglia del Montevarchi, è la più prolifica: 10 presenze e 10 gol. Seguiranno altre due stagioni in rossoblù nelle quali realizza 57 presenze e 9 reti. A febbraio 2023 il passaggio alla Viterbese (11 presenze). Nella passata stagione si divide tra Latina e Turris totalizzando complessivamente 32 presenze e 5 reti. Il presidente Nicola Grieco rivolge al calciatore il proprio benvenuto, augurando allo stesso un buon lavoro con la maglia gialloblù.