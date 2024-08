Il mercato in entrata dell’Audace Cerignola si chiude con l’ingaggio di Alessandro Faggioli

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica il tesseramento del calciatore Alessandro Faggioli, rilevato dal Campobasso F.C.. Si tratta di un gradito ritorno. Attaccante, classe 2000, si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nelle giovanili del Teramo, esordisce in C nella stagione 2017/18 totalizzando 4 presenze. Successivamente passa al Pescara per poi approdare in serie D a Cerignola (4 presenze). Seguono due stagioni in D con le maglie del Notaresco (13 presenze) e del Castelnuovo Vomano (26 presenze e 4 reti). Nella stagione 2020/21 spiccano i suoi 14 gol con la maglia dell’Ancona in C. Di seguito le due stagioni alla Virtus Entella, sempre in C, dove colleziona 53 presenze e 7 reti. A gennaio della passata stagione il passaggio all’Arzignano Valchiampo (serie C) dove realizza 2 gol in 12 giornate. Dopo la brevissima stagione esperienza di Campobasso (luglio 2024), viene acquisito dall’Audace Cerignola che se ne assicura le prestazioni. Il presidente Nicola Grieco rivolge al calciatore il proprio benvenuto, augurando allo stesso un buon lavoro con la maglia gialloblù.