Il nuovo Catanzaro può ritentare la scalata in Serie A?

A proposito del Catanzaro e di un suo possibile ingresso in Serie A, se dovessimo fare un’istantanea a oggi la risposta non potrebbe essere che negativa. Occorre tuttavia rilevare che la stagione calcistica è appena iniziata e la strada da percorrere è ancora lunga. Un altro parametro interessante da determinare riguarda la valutazione dei bookmaker a proposito delle quote Serie B. Secondo la stima dei principali dealer il Catanzaro non compare nei pronostici, di seguito la quotazione media:

Sassuolo – 5.00;

Palermo – 5.00;

Cremonese – 6.00;

Pisa – 8.00;

Spezia – 10.00;

Brescia – 15.00.

Attualmente il Catanzaro è posizionato appena sopra alla zona retrocessione a quota sette punti occupando la sedicesima posizione. Nelle ultime cinque gare ha totalizzato solo cinque dei quindici punti disponibili. In realtà, le premesse per una stagione calcistica interessante da parte della società calabrese c’erano e ci sono ancora tutte. I giallorossi vengono da una paio di stagioni molto interessanti. Nella stagione 2022/23 l’U.S. Catanzaro conquista la promozione in serie B a vele spiegate facendo registrare numerosi record come il maggior numero di punti ottenuti (96) e quello dei gol messi a segno (102). A questa attesa promozione si è aggiunta anche la vittoria nella Supercoppa di Serie C, seguita nella stagione 2023/24 col conseguimento del quinto posto in classifica e la possibilità di disputare i play-off raggiungendo la semifinale. Alla luce di questi precedenti è senza dubbio lecito attendere ancora prima di avventurarsi in giudizi definitivi.

Il Catanzaro ha militato per l’ultima volta in Serie A nel lontano 1983. Il quinquennio 1979-1983 è senza dubbio il migliore della sua storia calcistica sotto il profilo dei risultati. I calabresi raggiungono per due volte il settimo posto nella classifica della Serie A e partecipano a due semifinali di Coppa Italia. Pur non avendola mai vinta i giallorossi vantano una finale nell’ormai lontano 1966 contro la Fiorentina e la perdono di misura, per 2-1, a causa di un Calcio di Rigore assegnato ai viola alla fine del secondo tempo supplementare e realizzato da Mario Bertini, vicecampione mondiale a Mexico ’70. Sia pure a fasi alterne tra Serie A e B, i calabresi si pongono spesso ai vertici del calcio nazionale nel periodo compreso tra il 1959 e il 1983. In questi venticinque anni, oltre ai risultati già segnalati, va registrata la prima storica vittoria sul campo della Juventus ai danni dei bianconeri. Il 30 gennaio del 1972 i giallorossi si imponevano per 1-0 con gol di Angelo Mammì a pochi minuti dalla fine.