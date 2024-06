Il presidente Nicola Grieco: «Fatto un gran lavoro in dieci anni, vogliamo portare il Cerignola sempre più in alto»

Giorni intensi tradotti con i primi atti concreti per l’Audace Cerignola, mossi i passi preliminari verso la pianificazione della stagione ventura. Prima l’annuncio della presentazione dell’iscrizione alla Lega Pro, poi ieri il secondo incontro in poche ore fra il presidente Grieco e il direttore sportivo Elio Di Toro ha sancito la prosecuzione del rapporto reciproco. Nessuna sorpresa dunque, si va avanti insieme con rinnovata carica e determinazione, per rafforzare ulteriormente il ruolo della formazione gialloblù fra i professionisti. Oggi infine, la ricorrenza della fondazione della società avvenuta il 1° giugno 1912, occasione utile al massimo dirigente delle ‘cicogne’ per sottolineare il percorso effettuato e tracciare le linee future, in concomitanza anche del decennale dell’acquisizione del sodalizio da parte della sua famiglia.

«Cari amici, nel giorno dei 112 anni dalla fondazione dell’Audace Cerignola, sento di ribadire il lavoro encomiabile fatto in questi anni da tutti noi per la nostra città e per la nostra squadra del cuore – è l’incipit di una nota apparsa sui canali social del club -. Nell’imminente stagione ricorreranno i dieci anni di mia presidenza: dieci anni insieme, dieci anni di noi. Sarà l’occasione migliore per ringraziare chi mi ha accompagnato in questo lungo viaggio, senza mai abbandonarmi. Sarà l’occasione per rinsaldare sempre di più la nostra amicizia e il nostro amore per l’Audace Cerignola. Sarà l’occasione per coinvolgere e trasmettere la nostra passione a chi come noi rappresenta la Cerignola perbene, che produce, lavora, vuole donare alla nostra città un futuro sempre migliore».

Non manca poi un accenno alle sempre forti ambizioni, nell’intento di portare sempre più in alto i colori sociali. «Nella vita mi piace mantenere le promesse e raggiungere gli obiettivi con impegno e dedizione – sottolinea Nicola Grieco -. Voglio continuare a farlo insieme a tutti voi, sull’onda positiva di una realtà oggi ambita e apprezzata in ogni parte d’Italia. L’Audace Cerignola, senza ombra di smentita, è una delle società più seguite della serie C e del calcio del nostro Paese, fatta di professionisti che lavorano duramente ogni giorno per migliorarsi. Abbiamo calcato e vinto su campi impensabili prima, disputando per due anni di seguito i playoff nazionali. Non è un punto d’arrivo ma solo l’inizio di un percorso che vuole portare Cerignola sempre più in alto. Non è un sogno ma è la “dura” realtà. Oggi mi sento di dire che, con la fatica, il sogno continua…con tutti voi: per continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia della nostra città e dell’Audace Cerignola».