Il vicequestore Claudio Spadaro nuovo dirigente del Commissariato di Cerignola

Da lunedì 19 febbraio il 52enne vice Questore Claudio Spadaro, sarà il nuovo Dirigente del Commissariato di Cerignola. Lascia l’incarico di responsabile del Commissariato di P.S. di Trani, dopo essere qui giunto nel giugno del 2022. Per il dottor Spadaro l’incarico a Cerignola è un ritorno in Capitanata, avendo ricoperto dal novembre 2017 al giugno 2022 il delicato ruolo di dirigente del Commissariato di P.S. di San Severo, conseguendo ottimi risultati nel contrasto al crimine, specie quello organizzato. Il dr. Spadaro prende così il posto della risoluta Prima Dirigente Loreta Colsuonno, di origini andriesi, collocata in pensione per raggiunti limiti di età, anch’essa una poliziotta con pedigree di tutto rispetto.

Il Dottor Spadaro nato in provincia di Catania, dopo aver conseguito la maturità scientifica, si è laureato presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Messina. Successivamente ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Foggia. Entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1998 quale agente ausiliario della Polizia di Stato, successivamente, è stato assegnato presso il X Reparto Mobile di Catania. Dopo il corso di rafferma presso la Scuola Allievi Agenti di Foggia, è stato assegnato presso il Distaccamento Polizia Stradale di Alcamo. Trasferito presso il Distaccamento Polizia Stradale di Lercara Friddi è quindi giunto presso il Commissariato di P.S. “Prati” presso la Questura di Roma. Dopo aver superato il concorso per commissari della Polizia di Stato, ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo il Master in Scienze della Sicurezza presso l’Università “la Sapienza”. Dopo il corso, nel 2010, è stato assegnato al Compartimento Polfer per la “Calabria” ed è stato dirigente della Sezione Polfer di Villa San Giovanni. Dal 2012 al 2016 è stato dirigente Digos e Capo di Gabinetto presso la Questura di Crotone ove è stato altresì responsabile G.O.S.. Dal gennaio 2016 all’ottobre 2017 è stato dirigente del Commissariato di P.S. di Melfi.

Nel corso della sua carriera ha condotto importanti operazioni di polizia giudiziaria in terra calabra nei confronti di esponenti di organizzazioni criminali. Quale dirigente del Commissariato di Melfi e San Severo ha condotto numerose operazioni contro la malavita locale specialmente nel contrasto al traffico degli stupefacenti con l’arresto di numerosi criminali e il sequestro di ingenti quantità di cocaina, eroina e marijuana. Ha gestito numerosi servizi relativi all’ordine pubblico in occasione degli sbarchi di cittadini stranieri in Calabria; sempre in Calabria ha gestito delicati servizi di OP in occasione delle manifestazioni di protesta e relativi disordini da parte di immigrati avvenuti presso il Cara e C.I.E. del centro Sant’Anna di Crotone. Si è distinto per competenza e determinazione durante numerosi servizi di ordine pubblico, in occasione di eventi sportivi, spettacoli musicali e celebrazioni religiose.