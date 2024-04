Impegni casalinghi per Pallavolo Cerignola ed Flv nella terzultima di campionato

Nel weekend si disputerà la terzultima giornata (la 24^ complessiva) nel girone I di serie B2, con le nostre due formazioni entrambe impegnate fra le mura amiche. Prima a scendere in campo la Mandwinery Pallavolo Cerignola, che domani ospita al pala “Dileo” (ore 18) l’Accademia Benevento. Le ragazze di Sgarbi provengono dal netto ko in trasferta per mano della Co. Ge. Vesuvio Oplonti del precedente turno ed hanno la possibilità di riscattarsi davanti al proprio pubblico, sebbene ormai da qualche tempo ci sia da fare i conti con alcune defezioni, anche importanti. L’obiettivo in queste ultime fatiche del torneo è mantenere la più alta posizione possibile in classifica, ovvero conservare magari l’attuale sesta piazza. É una squadra in salute l’Accademia Benevento, reduce da tre vittorie consecutive (l’ultima al tie break su Monopoli) e con 22 punti totalizzati: il girone di ritorno delle sannite di Ruscello ha avuto un ritmo decisamente diverso rispetto all’andata, tuttavia restano pochissime possibilità di evitare la retrocessione visto il terzultimo posto. Il team giallorosso però non si dà ancora per vinto e continuerà ad onorare i suoi colori e il campionato, presentandosi sul Tavoliere di certo non per essere la vittima sacrificale. Le fucsia invece contano sul sostegno dei tifosi e sul fattore campo, da abbinare a grinta e desiderio di rivalsa.

Al pala “Tatarella” domenica (ore 18), la Flv riceve la Greenergy Castellaneta, in una nuova tappa cruciale nel cammino verso la salvezza. Il sestetto di Castillo sabato scorso ha ottenuto una importantissima vittoria esterna a Cutrofiano, che ha permesso di rosicchiare una lunghezza sul decimo posto. Ora però la difficoltà della sfida si alza notevolmente, poiché le tarantine di Narracci sono quarte e nutrono ancora speranze di agganciare i playoff, inoltre determinate a voltare pagina dopo il netto ko casalingo subito dalla Faam Matese. Castellaneta (fino a un paio di settimane fa anche seconda) che vanta tra le sue fila la grande ex Emanuela Morone, oltre ad altre giocatrici di comprovato valore. Un match complicato, nel quale le rossogialloblù dovranno dar fondo a tutte le proprie energie per cercare di racimolare qualcosa, allo scopo di continuare a tenere vivo il discorso permanenza, anche perché il calendario da qui alla fine non è molto clemente con Trabucco e compagne. Il carattere in ogni caso non è venuto meno nelle ultime uscite della Flv e in particolare dall’avvento del nuovo coach, l’auspicio è che ci si confermi in tal senso e si dia battaglia sul rettangolo di gioco.