In Puglia quasi raddoppiati i contagi da influenza

In Puglia sono quasi raddoppiati i contagi settimanali da influenza, secondo l’ultimo rapporto nazionale della rete dei medici “sentinella”, nella settimana dal 18 al 24 dicembre, si è passati da 979 casi a 1601. L’incidenza è pari a 17,12 casi per mille assistiti, in linea con la media nazionale di 17,2. “Si sottolinea che a tale aumento concorrono diversi virus respiratori e non solo quelli dell’influenza, sebbene la circolazione di questi ultimi è in aumento”, si legge nel rapporto. L’incidenza è in aumento nelle fasce di età pediatriche, ma c’è stato un forte incremento anche tra gli adulti: nella fascia di età tra 0 e 4 anni si registrano infatti 32,58 casi ogni mille assistiti contro i 23,99 di sette giorni prima; tra i 5 e i 14 anni si tocca i 1852 casi contro i 13,78 della settimana precedente. Ma anche tra gli adulti i dati sono sopra la media stagionale: nella fascia 15-64 anni si registrano 15,71 casi ogni mille pazienti, mentre nella popolazione over 65 i casi sono 15,31 ogni mille assistiti con incidenza raddoppiata. (ANSA)