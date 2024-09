L’impatto tra due vetture ha prodotto la chiusura al transito della porzione di via Di Vittorio che costeggia la villa comunale. L’impatto tra le due vetture sarebbe avvenuto per cause ancora da accertare, seppure non pare essere stato di poco conto, vista l’esplosione degli airbag.

Sul posto la Polizia Locale, i Carabinieri e due autoambulanze del 118. Seguiranno aggiornamenti.