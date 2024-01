Inizia bene il 2024 della Mandwinery Pallavolo Cerignola: Pozzuoli battuta 3-0

Prima sfida del 2024 davanti al pubblico amico del PalaDileo e prima importante vittoria per le Pantere della Mandwinery Pallavolo Cerignola che, contro l’ostica Pallavolo Pozzuoli, trova un 3-0 di carattere e determinazione per ripartire col piede giusto e mantenersi nei piani alti della classifica. Tre punti che arrivano dopo una settimana movimentata tra qualche infortunio in casa Cerignola, che è stata brava a rimanere compatta e a dare il 100% al ritorno in campo dopo la sosta per le festività. Una partita sempre in controllo per Altomonte e Co., che hanno dimostrato una crescita costante del collettivo e una voglia di vincere senza pari, nonostante il forte avversario da sfidare, che veniva da ben tre risultati utili consecutivi e inseguiva proprio le Fucsia dietro in classifica. Sugli scudi per la Mandwinery di sicuro Pettinari e Luna Ba, che hanno trascinato a suon di colpi devastanti la compagine cerignolana verso una vittoria meritatissima e che, adesso, lancia sulle ali dell’entusiasmo in vista della prossima trasferta, in terra campana, contro Villaricca, sabato 20 gennaio.