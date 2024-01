Iniziano da Messina nuovo anno e girone di ritorno per l’Audace Cerignola

La serie C torna in campo per il primo turno del nuovo anno che, contestualmente, darà il via anche al girone di ritorno. Per l’Audace Cerignola in programma la seconda trasferta consecutiva, domani si renderà visita al Messina. I ragazzi di Ivan Tisci, nella sfida prenatalizia del 23 dicembre, avevano espugnato di misura Giugliano, grazie alla rete di D’Ausilio: concluso al meglio il girone d’andata con sette punti in tre gare e l’ottava posizione in classifica, a quota 28. Un bilancio soddisfacente, in considerazione della serie di vicissitudini, specie di livello fisico e di assenze, sopportate dalla squadra ofantina negli ultimi due mesi. L’obiettivo è proseguire sulla strada della continuità, inanellando il quarto risultato utile consecutivo e avviando quindi al meglio la seconda metà del torneo. In attesa di sviluppi dal mercato invernale, le notizie più liete arrivano da una infermeria che gradatamente comincia a svuotarsi: Allegrini, Bianco e Rizzo sono tornati in gruppo e saranno a disposizione per la trasferta. Sainz-Maza è tornato ad allenarsi parzialmente con i compagni, mentre sono in fase di recupero dai rispettivi infortuni Ghisolfi, Ligi, Martinelli e Tentardini. Cerignola che si è avvicinato all’impegno isolano superando in un test amichevole il Lavello: non è mai facile rientrare dopo una sosta, ma il morale dell’Audace è in netto rialzo e si cercherà di capitalizzare l’onda buona del momento.

Il tecnico ligure recupera anche Capomaggio dopo la squalifica: l’argentino potrebbe essere schierato in difesa al fianco di Gonnelli in abbinamento alla contestuale conferma della mediana composta da D’Ausilio-Tascone-Ruggiero. Alle spalle di Malcore, dovrebbero agire nuovamente D’Andrea e Leonetti.

Con 19 punti ed uno score totale di quattro vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, il Messina naviga in zona playout, a stretto contatto comunque con le posizioni che assicurano la salvezza diretta. A tale scopo, i peloritani stanno già intervenendo sul mercato, essendosi assicurati l’ala destra Rosafio dalla Spal – per lui si tratta di un ritorno – ed altre novità sono in arrivo, come il difensore Marong dal Palermo. La formazione guidata da Modica ha conquistato larga parte del suo bottino in casa (12 punti su 17) e spera di trovare anche grazie alle trattative maggiore incisività nel reparto avanzato, il secondo meno prolifico del raggruppamento con sedici reti segnate (Emmausso il miglior marcatore con quattro centri). I giallorossi sono imbattuti da quattro incontri, nei quali hanno conseguito due affermazioni e altrettante ‘x’: sfida che si preannuncia combattuta e ostica. I siciliani si disporranno col 4-3-3, marchio di fabbrica dell’allenatore di Mazara del Vallo, con il probabile lancio dal 1′ dello stesso Rosafio.

Nel precedente della passata stagione, il 5 febbraio 2023, il Cerignola prevalse 0-1 con la firma di Ruggiero. Calcio d’inizio allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio” alle ore 14, con la direzione arbitrale affidata al sig. Di Cicco, della sezione di Lanciano.