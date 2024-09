“Insieme per il territorio”: Sport e Salute e il Credito Sportivo presentano le opportunità nel settore

Domani, 19 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso l’aula consiliare del Comune di Cerignola, l’azienda pubblica per lo sviluppo dello sport “Sport e Salute” e l’Istituto per il Credito Sportivo presenteranno il grande ventaglio di opportunità a favore di centri sportivi, associazioni ed oratori, con la presenza di esperti e tecnici, pronti a rispondere a domande, dubbi ma anche stimolare l’interesse verso bandi e finanziamenti dedicati al mondo dello sport. L’evento, infatti, nasce con l’obiettivo di creare sinergie proprio sul territorio, anche grazie alla collaborazione dei due enti con l’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

“È importante che lo Sport si sviluppi a partire dalle città che ne hanno più bisogno: penso a Cerignola, ad esempio, con un territorio vasto, complicato. Lo sport può essere un volano di riscatto, cambiamento, crescita ed è fondamentale che la spinta parta dal grande tessuto associativo presente in città. Anzi, aggiungo che lo sport può essere uno straordinario strumento di emancipazione culturale e sociale per i nostri giovani”, le parole di Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata e delegato di ANCI Puglia per la “Mobilità, Sport e Corretti Stili di Vita”, promotore dell’evento. “E’ un’occasione da non perdere: il mio invito è rivolto soprattutto alle tante realtà sportive che ho avuto modo di conoscere in queste prime settimane come assessora allo Sport. Ho imparato a conoscere qualità, serietà, competenza ma anche problematiche quotidiane legate ad attrezzature, spazi. Ho constatato però la grandissima voglia di progredire, guardare al futuro insieme al territorio e questo evento è l’occasione perfetta per programmare e progettare insieme”, commenta l’assessora allo Sport Teresa Cicolella.