Internet senza linea fissa: le 3 alternative per connettersi

Quando si è in viaggio, si trascorrono le vacanze in una seconda casa o quando non c’è il collegamento alla rete telefonica: le circostanze nelle quali si può aver bisogno di navigare su internet senza linea fissa sono le più diverse. Grazie allo sviluppo delle reti mobili e dei collegamenti radio è oggi possibile navigare ad alta velocità e avere un segnale di ottima qualità anche senza avere una rete fissa. Una volta messe a confronto le migliori alternative a disposizione si può individuare la soluzione più conveniente usando il comparatore di Segugio.it.

Le 3 alternative alla linea fissa

Ci sono soluzioni di connessione senza rete fissa che permettono di accedere a Internet sia in casa sia in mobilità. Chi ha bisogno di un sostituto della rete fissa può prendere in considerazione le offerte FWA, che sfruttano il collegamento in fibra ottica e quello tramite onde radio per indirizzare il segnale internet anche nelle zone che non possono essere cablate. Il risultato è una connessione veloce e stabile anche in aree remote o in abitazioni isolate, che non potrebbero avere copertura con altre tecnologie. Le connessioni mobili sono quelle che offrono la massima flessibilità: scegliendo di attivare una SIM mobile ci si può connettere sia in casa sia fuori e si può usare un solo dispositivo o si può condividere la connessione tra più device. In questo caso la scelta è essenzialmente tra SIM solo dati, che offrono una maggiore quantità di giga e possono soddisfare le esigenze di connessione di tutta la famiglia, e le SIM con tariffe voci e dati, perfette sia per navigare sia per fare telefonate. Vediamole nel dettaglio.

Connettersi a internet con una SIM solo dati

Se si ha bisogno di una soluzione per connettersi a internet senza avere un accesso alla linea telefonica fissa la prima alternativa da considerare sono le SIM solo dati. Sia gli operatori di rete sia quelli virtuali hanno nelle loro offerte delle tariffe dedicate a questo genere di SIM, ideale per permettere la connessione di tutta la famiglia. Le soluzioni disponibili si differenziano per canone mensile e quantità di giga inclusi. Le compagnie telefoniche hanno messo a punto diverse offerte, per permettere di scegliere tra SIM ricaricabili con piani tariffari di durata mensile, SIM in abbonamento e SIM che includono un pacchetto di dati da poter consumare nell’arco di 3, 6 o 12 mesi. Un aspetto a cui prestare molta attenzione quando si mettono a confronto le offerte su Segugio.it è la velocità di navigazione offerta dagli operatori. In genere, gli operatori low cost applicano dei limiti alla velocità raggiungibile e questo fattore va tenuto in considerazione per trovare l’offerta giusta. Altri elementi da considerare se si ha intenzione di attivare una SIM solo dati sono gli eventuali costi di attivazione richiesti dall’operatore telefonico e l’eventuale possibilità di affiancare all’acquisto della SIM anche quello di un modem Wi-Fi portatile.

Le offerte voce e dati, per avere giga, SMS e chiamate

Quando si ha bisogno di una connessione a internet e non si hanno esigenze particolari in termini di quantità di giga disponibili si può ricorrere a una semplice connessione mobile. Scegliere un’offerta voce e dati mette a disposizione giga, SMS e minuti di conversazione e offre tutti gli strumenti necessari per mettersi in contatto con chi si vuole. Come per le SIM solo dati, è importante verificare se ci sono limiti alla velocità di navigazione e se ci sono costi di attivazione da sostenere.

Internet senza linea fissa grazie alle reti miste fibra radio

La soluzione più vicina a una linea internet fissa e perfetta se si ha bisogno di connettersi da un solo luogo e di avere una connessione da usare a lungo termine è una rete FWA. Sono diversi gli operatori telefonici che offrono questo genere di offerte nel loro listino. Quando si confrontano le offerte fibra misto radio è importante verificare non solo il canone mensile, ma anche la quantità di traffico dati incluso nel prezzo, la velocità di navigazione raggiungibile, il tipo di apparecchi che è necessario installare e i costi fissi iniziali da sostenere. Le offerte che richiedono solo l’installazione di un modem in casa sono le più economiche, mentre quelle che prevedono la presenza di un’antenna esterna e di un modem interno risultano in genere più costose e richiedono l’intervento di personale specializzato.