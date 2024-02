Ivan Castillo è il nuovo coach della Flv Cerignola

Nuovo Head Coach per la prima squadra della Fenice Libera Virtus, approda a Cerignola l’italo-peruviano Ivan Castillo, classe ’65. Una lunga carriera alle spalle, militando nei campionati di Serie A2, B1 e B2 femminile. Una figura ricercata per l’obiettivo preposto dalla FLV, consci del buon lavoro fatto sinora e di quello che sarà fino a maggio. «Sono molto motivato per questa nuova esperienza. Avevo scelto per motivi personali di fermarmi un anno, ma quando il mio procuratore mi ha proposto questa possibilità l’ho presa molto in considerazione, conoscendo la serietà della società. La situazione è difficile, però non impossibile da raddrizzare. Ho trovato un gruppo che si è messo subito a disposizione, tornando al lavoro il giorno dopo la gara vinta contro Villaricca. Adesso a testa bassa, preparando la trasferta di sabato». Queste le prime parole del neotecnico del sestetto rossogialloblù, che esordirà in panchina nel match a Pozzuoli.