L’Audace Cerignola supera 3-1 il Giugliano e vola al primo posto

Tre reti al Giugliano, a cui non basta il goal segnato nel primo tempo, e Cerignola primo in classifica dopo appena quattro giornate. Un 3-1 che racconta, nonostante l’infortunio di Cuppone, di una squadra quadrata e concreta. L’occasione è più che ghiotta e il Cerignola presenta la formazione delle grandi occasioni affidandosi al duo Salvemini-Cuppone; cambia invece due pedine Bertotto tra le fila dei campani.

Primo guizzo al 3′ di marca Audace, risponde il Giugliano pochi secondi più tardi con Ciuferri che colpisce male. Le squadre nei primi dieci minuti non riescono ad esprimersi al meglio negli ultimi metri. Al 13′ Njambe prende il tempo alla difesa di casa ma senza particolari pericolo. Sugli sviluppi del successivo calcio d’angolo esce a vuoto Saracco ma De Rosa (14′) deposita fuori. Risponde al 15′ Sainz-Maza con un destro che si spegne a lato. Al 21′ si ripresenta l’Audace davanti a Barosi, con Cuppone che non riesce ad essere incisivo. Minuto 22′, cambio di fronte, azione articolata, Njambe riceve fuori area e la piazza di destro in fondo al sacco per il vantaggio ospite: 0-1. Al minuto 28 ci prova da posizione simile Capomaggio. Al 32′ nuova azione d’attacco per gli ospiti con il solito Njambe che conclude da posizione defilata. Passa un minuto e sempre il numero 11 prova a sorprendere l’estremo difensore cerignolano da fuori con un gran tiro, deviato in angolo. Sul finale di tempo buon suggerimento per Tascone (42′) che di testa non riesce ad incornare. Pericoloso anche il Giugliano sul capovolgimento di fronte. Nei tre minuti di recupero Padula si infila in area (47′) di forza e conclude di poco a lato.

Si riprende dallo svantaggio del Cerignola che nella ripresa prova subito a pungere con Bianchini dopo quasi un giro d’orologio. Altro squillo dopo un minuto di Cuppone. Proprio il numero 29 lascia il campo al 50′ per infortunio. Bella punizione al 9′ di Salvemini, di poco alta. Passano pochi secondi e sull’azione in volata del Cerignola, con Russo, il pallone giunge al centro a Salvemini che sulla corsa appoggia in rete il pareggio: 1-1. Il Cerignola sembra rinato e attacca in velocità. Poco dopo l’ora di gioco gli ofantini mancano ancora l’appuntamento col il goal. Minuto 67′ Russo cavalca in una prateria a sinistra, serve Jallow che infila la rete del vantaggio: 2-1. L’Audace Cerignola non si ferma, stavolta è proprio Jallow a servire Tascone fuori area (81′), che con un tiro debole e centrale beffa Barosi per il 3-1. Nonostante una serie di cambi il risultato non cambia. Al 95′ Njambe tenta un tiro a giro senza successo che è l’ultimo guizzo del match.

Si chiude con un 3-1 che fa volare il Cerignola solitario al primo posto. Si tratta solo della quarta giornata ma i segnali fin qui rilevati sono più che positivi.

Audace Cerignola-Giugliano 3.1

CERIGNOLA (3-5-2): Saracco 6; Visentin 6, Gonnelli 6, Ligi 6 (37’ Bianchini 6.5); Coccia 6.5, Tascone 7.5 (45’ st Velasquez sv), Capomaggio 7, Sainz-Maza 6 (1’ st Paolucci 6.5), Russo 6; Cuppone 7 (8’ st Jallow 7.5), Salvemini 7 (45’ st Gagliano sv). A disp.: Greco, , Fares, Ruggiero, Parigini, Tentardini, Romano, Lorusso, lurilli, Carrozza, Di Dio. All. Raffaele 8.

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi 6.5; Valdesi 6, Solcia 6, Caldore 6, La Vardera 6; De Rosa 7 (16’ st Celeghin 5.5), Maselli 6 (35’ st Minelli 6), Giorgione 6 (35’ st Balde 5.5); Ciuferri 6.5 (42’ st D’Agostino sv), Padula 6.5 (16’ st De Paoli 6), Njambe 7. A disp.: Russo, Scaravilli, Acella, Masala, De Francesco, Peluso, Nuredini. AlI. Bertotto 6.

ARBITRO: Giancquinto di Parma.

NOTE: Serata mite, terreno in ottime condizioni. 2065 spettatori.

Reti: 22’ Njambe, 10’ st Salvemini, 22’st Jallow, 36’ st Tascone

Angoli: 3-5

Recupero: 3’; 5’.